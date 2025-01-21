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中油老鳥「爆菊性騷」菜鳥　申訴考績變乙等

中油職員Z先生上廁所時，被資深前輩「童子拜觀音」猛戳肛門。

▲中油職員Z先生上廁所時，被資深前輩「童子拜觀音」猛戳肛門。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中油日前宣布，春節期間汽柴油價格將以「漲不調、跌才調」為原則，希望讓消費者過個好年。不過，一名在中油煉製事業部高雄廠工作的Z先生卻無法安心過年，去年底他向總公司申訴遭到職場性騷擾，調查結果卻要等到農曆過年後才會出爐，且他日前還收到年終考績乙等的通知，反觀性騷他的加害者卻拿到甲等考績，許多同事看在眼裡，無不感到心寒。

知悉事件原貌的A先生告訴本刊，Z先生3年前考進中油，主要工作內容是依照各廠需求，設計、採購或發包器材，工作很認真，與同事相處也很融洽。

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去年11月11日快下班前，Z先生到公司的男廁所如廁，當時廁所內4個小便斗都沒人，Z先生就近使用其中一個，期間一名同辦公室的60多歲資深前輩進入男廁，先是朝Z先生微笑，之後突然快步走到他後方蹲下，以「童子拜觀音」的姿勢，用雙手食指猛戳Z先生的肛門。

被害人Z先生在男廁被性騷擾，導致後來如廁都有陰影。（讀者提供）

▲被害人Z先生在男廁被性騷擾，導致後來如廁都有陰影。

Z先生根本來不及防備，雖然對方是隔著褲子突襲他，但他嚇了一大跳，整個人跳了起來，前輩戳完後便離開，臨走前還笑出聲來，留下肛門疼痛、一臉錯愕的Z先生。

事後Z先生回到座位，對於前輩的行徑無法釋懷，於是傳訊給對方，表示自己感到很不舒服，前輩則傳訊向他道歉，強調以後會謹言慎行，Z先生為了辦公室和諧，本來不想再追究，沒想到隔天上班前輩再次口頭致歉，但當Z先生想開口說話時，對方竟說：「已經道過歉了，不然想怎樣！」便逕自離去。

A先生說，這名前輩是中油的雇員，已經有40多年年資，平常在辦公室協助庶務處理，與Z先生不但在同一個辦公室上班，座位也相鄰，除了公務互動外，偶爾也會向Z先生請教三C用品問題，其餘時間幾乎沒往來，2人並不熟，雖然該名前輩是雇員，但跟主管是同一年進公司，算是同梯，2人關係很好。

被害人指控，在中油工作超過40年的主管包庇同梯加害人，對他霸凌。

▲被害人指控，在中油工作超過40年的主管包庇同梯加害人，對他霸凌。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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