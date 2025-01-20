▲從幫派學生到助人工作者，鄭忠豪校園分享心路歷程

▲從幫派學生到助人工作者，鄭忠豪（左四）校園分享心路歷程。（圖／郭明宗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區楊心國小家長會長鄭忠豪，20日於富岡國中舉辦的「校園職涯系列講座」中，以其從幫派學生到助人工作者的心路歷程，分享生命經驗對學習的影響，講座內容精彩豐富獲得學生掌聲如雷，許多學生熱絡發言表達心裡的想法，鄭忠豪現場更精準對學生觀念輔導。

鄭忠豪目前在大學擔任講師，他指出有許多家庭在父母離異後，會因自我價值低落而誤入歧途，如果沒有良好的引導，容易像自己過去一樣迷失方向。目前他全力投入心理諮商工作，以協助弱勢兒童與青少年為使命，持續協助與自己幼年有類似經驗的迷途孩子。

今天講座在桃園市富岡國中舉辦，富岡國中校長楊沛縈及羅義程家長會長大力推動下，活動圓滿成功，楊校長在接任富岡國中以來，積極修繕校園以及推廣有助於學生的各項活動。桃園市議員周玉琴也到場為學生加油打氣，周玉琴表示，青少年學生是我們未來的希望，必須重視他們的心理層面與發展方向。

桃園市高中小學家長會楊梅分會謝明志總會長號召各團體協助本次活動，協辦的單位還有立法委員涂權吉服務處、埔心國際青年商會馬偉倫會長、台灣百年好合婚姻媒合協會鄭玉蘭理事長。謝明志總會長指出，未來還會舉辦更多相關活動，在任期內能幫助的盡力去推動，讓學生都能清楚找到自己的價值，提升學習成績未來成為社會的中流砥柱。