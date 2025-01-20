最雷年貨大街？買到「龍年紅包、過期1年糖果」　台中市府開罰了

▲台中市食安處前往天津年貨大街稽查，當場查扣5.14公斤的過期糖果。（圖／台中市府提供）

圖文／CTWANT

台中天津路商圈年貨大街，號稱是中台灣規模最大的年貨大街，集結超過150家攤位，還舉辦抽獎吸引人潮。不料卻遭民眾投訴，在年貨大街購買的散裝糖果，回家仔細檢查發現竟有部分已經過期一年，台中市食安處前往稽查當場查扣5.14公斤的逾期糖果，將約談業者說明產品來源及進貨時間後，依食安法重罰。

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▲散裝糖果不少都過期，甚至有的快過期一年。（圖／翻攝自Threads）

去年就出現爭議的台中天津路商圈年貨大街，今年捲土重來成為中台灣規模最大的年貨大街，集結超過150家的攤位，還舉辦抽獎吸引人潮，如今去被不少民眾在網路上投訴，有網友在社群平台指出，「去年說天津路年貨大街爛我還不信，今年第一次去逛，就是夜市啊....一點年味都沒有，糖果攤貴到太誇張根本買不下去」。

還有網友表示購買散裝糖果秤重，回家打開卻發現有4顆糖果跟本過期，甚至有糖果過期快1年，還有嗶嗶糖也是 3天後過期。除此之外，有人在紅包攤位購買蛇年紅包袋，結果裡面竟混雜龍年紅包袋，更有人發起天津年貨大街的踩雷留言串，希望可以告訴消費者那些東西可以買，哪些東西最雷。

貼文曝光後，其他網友也忍不住留言痛批，「根本就是去年賣剩的，又拿出來賣」、「每次過年那些秤重的糖果攤都超坑的」、「去年去一次就被雷到，那裏根本就不是年貨大街，叫做夜市」、「盤子大街」。天津路年貨大街才剛在17日正式營業，今年一路營業到小年夜27日，未料才剛開幕兩天就爆發負面評價，Google評價已經只剩下3.7顆星的分數，上週末的遊客紛紛刷上1星負評。

對此，台中市衛生局回應，接獲通報後立即派員稽查，當場查獲業者陳列販售糖果逾有效日期，共計5.14公斤全部查扣，將約談業者說明產品來源及進貨時間後，依違反食品安全衛生管理法第15條，按同法第44條予以重罰，未來將持續年貨大街稽查。

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