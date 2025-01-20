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獨／佛學作家王薀捲精舍殺人　信眾曝「王老師」神秘洗腦儀式

▲▼精舍命案，王薀老師王江鎮 。（圖／記者劉昌松攝）
▲大安區爆發佛教精舍命案，名佛學作家筆名王薀的王江鎮當時在場卻未幫受害信徒報警求助，遭到檢方羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

去年7月24日警方接獲報案、北市大安區四維路某精舍有信徒死亡，檢警調查發現死者蔡女全身多處瘀傷，經法醫解剖驗屍後，發現死者生前遭凌虐導致橫紋肌溶解致死，警方暗中蒐證在9月間先拘提在場的吳姓女住持與李嫌、姜嫌到案，3人涉嫌用手推車把傷重昏迷的蔡女推回精舍後逕自離去。檢警收押3人後研判幕後定有他人涉案，1月7日逮捕知名佛學作家、筆名王薀的王江鎮到案，檢警發現王嫌在命案發生後曾與他的弟子知名藝人李威討論案情，李威也因此被列證人遭檢方約談。

《ETtoday東森新媒體》循線查訪到一名當年因孺慕佛法拜訪過王老師的信眾L，還原王江鎮洗腦信徒的專業伎倆。該名信徒指出，當初他是在司法界律師朋友帶領下到台北市大安區復興南路某知名茶館拜訪王老師，「那間茶館裝潢的古色古香、桌椅和擺設都是清朝紅木骨董、看起來很有質感、很昂貴」、「而王老師總是坐在店內最裡面那個有紅木屏風遮擋的個人大包廂裡」。

▲▼ 台北市精舍命案，吳姓女住持涉嫌殺人罪遭收押。（圖／記者劉昌松攝）
▲ 台北市精舍命案，吳姓女住持涉嫌殺人罪遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

L信徒回憶「王老師總是面帶神秘微笑、但是不大說話」，反倒是茶店內的信徒不斷宣揚老師修行事蹟和神通，包含老師精通各家武術、佛教祕法，強調老師功力深厚「只要老師一發氣、玻璃都會被震碎」，在聽聞來訪的信眾有律師，信徒笑稱「外面還有幾個檢察官、法官等著請教老師問題」。

當天L信徒與王老師聊到魔王波旬（擾亂釋迦摩尼佛修行的欲界天主）與佛陀有何差別，眾人議論紛紛、王老師一句「萬法心造、你看他們在演戲」，讓信眾印象深刻，王老師當席特別勉勵信眾，要把佛法融入生活「要找好的老師、不一定是檯面上的名師」。

L信徒指出：他與王老師會談時手機訊息聲響起，立刻有信徒過來勸導「跟老師講話手機要關機，也不能錄音和拍照」，會談結束退出與其他信徒閒聊，其他信徒還吃味對L說「你跟老師緣分很深，換做別人老師就翻臉了」，事後王老師還致贈L一條宣稱經過他加持的西藏羊毛編織手環作為贈禮。

L事後回憶指出，王老師約見信徒，幾乎都在這家東區裝潢古典豪奢的高級茶樓內，並由信徒層層接引來增加見面的儀式感，信徒請法、詢問過程，他僅偶爾開示一兩句，種種刻意保持距離的互動方式，雖然增加信徒和老師間距離，「但這種神祕感儀式會讓信徒更想親近老師」，無形中也增加信徒被老師操弄的風險，「我很慶幸只跟他喝過幾次茶、沒有一頭栽進去」。

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