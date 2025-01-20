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「死刑」無嚇阻犯罪效果？亞洲「這1國家」拿出證明打臉了

聯合國和歐盟等人權團體認為死刑對減少犯罪沒有幫助，但亞洲有一個國家證實了。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲聯合國和歐盟等人權團體認為死刑對減少犯罪沒有幫助，但亞洲一個國家拿出數據打臉。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

死刑的存廢一直是值得討論的議題，近日死囚黃麟凱遭槍決伏法，引來廢死聯盟不滿，砲轟政府「違法執行死刑」。事實上，聯合國和歐盟等人權團體均強調，沒有證據顯示死刑有嚇阻效果或降低犯罪率，但亞洲有一個國家拿出具體數據打臉了。

新加坡內政部長尚穆根（K. Shanmugam）在臉書發文，貼文《華爾街日報》針對拜登為死刑犯減刑發表的評論，表達對死刑的看法，內容提到，拜登去年12月將37名死刑犯改為無期徒刑，「因為個人良心而這樣做」。

尚穆根常被問到對於死刑的立場，而他的首要考量是符合新加坡人的整體利益，要做對社會有益的事、造福社區，不然就不對了。去年接受《BBC》訪問時，他曾說過要擁有一顆善良的心，但在公共政策上要強硬，評估政策的後果要清楚，「奪走生命是嚴重的，它確實著重於自己的心態—沒有人願意死在自己的良心上」。

尚穆根認為，廢除死刑會拯救販毒者的生命，卻會鼓勵更多人犯罪，而且後果更嚴重，包括更多的犯罪、暴力、毒品相關的死亡，無辜的民眾和幼童。以新加坡的例子來看，1990年代每年有約6000名毒品濫用者，但過去30年來數字反而減半，剩下約3000名毒品濫用者，「我們拯救了成千上萬的生命：許多潛在的施虐者、毒品濫用的受害者，以及他們的家人」。

尚穆根指出，當我們覺得這麼做肯定會導致更多人死亡，因此呼籲政府取消死刑，但作為制定政策的人，應該拋開個人感受，做該做的事，保護多數人民

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