疑獨厚黑熊學院一場園遊會300萬　藍委900萬預算全砍

▲民進黨團抗議在野黨大砍總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

內政部明年度首度編列4.1億元全民防衛訓練計畫預算，其中900萬元用於舉辦園遊會，引來外界質疑是為黑熊學院量身打造。國民黨團指出，經查內政部預計舉辦三場園遊會，平均一場耗費300萬元，提案減列該項預算900萬元，20日院會表決通過，另民眾黨也因此爭議砍2000萬預算。

立法院院會20日審查114年度中央政府總預算，國民黨團提案說明，內政部114年度預算「役政業務-06 全社會防衛韌性訓練工作-業務費-辦理親子園遊會、驗證型戶外演訓活動等推廣民防教育活動」編列2400萬元，用於推動全民防衛。而內政部預計舉辦三場園遊會，平均一場就耗費300萬元，由於舉辦親子園遊會與推動全民防衛並無直接關聯性，且為避免獨厚黑熊學院、利用公帑豢養網軍疑慮，爰提案減列該項預算900萬元。

另民眾黨立委林國成也提案，「辦理親子遊園會、驗證型戶外演訓活動 」經費2400萬元 ，然內政部對此業務，預計辦理幾場親子園遊會及戶外演訓活動？預期達成之成效與目的？活動計畫內容等等，於預算書中卻一無所悉，爰此建議減列本項預算2000萬元，並凍結20%，俟內政部提出專案報告經同意後，始得動支。