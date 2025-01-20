神準科技出錯貨損失百萬　竟是作業員不爽被調職惡搞

▲神準科技作業員不滿將被調職，故意拆封紙箱換裝其他型號電腦運給客戶，造成公司損失。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

上櫃網通股神準科技(3558)在去年發生出貨糾紛，有廠商抱怨送錯貨，經神準科技內部清查，原來是負責餐庫物流的陳姓作業員，因不滿即將被調整職務，故意把貨物拆箱後，隨便換裝其他型號的電腦主機等貨品，導致神準損失106萬餘元，台北地檢署20日依背信造成他人損害罪，起訴陳姓作業員。

神準集團創立於2006年，專攻網路通訊及網路安全設備研發與製造，同時堅持100%台灣製造，確保高穩定度的製造品質，集團總部位於桃園華亞科技園區，另設有南港研發中心，全球員工超過1200人，其中研發人員佔間接員工比例達60%，每年投入研發經費達集團總營業額8%，並於美國、歐洲、新加坡、杜拜及加拿大等地設立海外銷售服務據點，提供全方位解決方案與在地支援。

起訴指出，從2023年7月3日起任職神準的陳姓作業員，負責公司成品倉庫捆包、核對文件出貨等職務，因在2024年6月15日被公司告知將異動職務後，心生不滿，在6月27日利用職務上接觸封箱貨物的機會，拆箱掉包商品、將箱內電腦主機另行置放，重新包裝後出貨，導致神準與客戶的商品管理混亂。

神準得知送貨出問題後，內部自行調查，發現陳姓作業員惡搞，導致更換商品的運費、人力、交通費及商譽損失達106萬1858元，因此提告，檢察官調查後依背信等罪將全案提起公訴。至於陳姓作業員已於2024年7月3日離職。