今天午後雨漸少　周末強冷空氣到「挑戰強烈大陸冷氣團」

▲今上半天北部及東半部濕冷，中午過後雨勢趨緩。（圖／記者李毓康攝）



記者陳威廷／台北報導

今天（19）持續受到大陸冷氣團影響與中層水氣通過，中部以北地區濕冷，下半天之後雨勢趨緩，明天轉乾。值得留意的是下周末有一波挑戰強烈大陸冷氣團以上等級冷空氣抵達，氣溫將明顯下降，中部以北與宜花地區有10至13度低溫。

氣象署預報員張竣堯表示，今天台灣整體雲量偏多，南方水氣通過當中，預計今天下半天雲系減少，高壓偏乾環境移動到台灣上空，天氣就比較穩定；今天中部以北3000公尺高山仍可能下雪，未來一周夜晚、清晨高山氣溫有0度以下機會，要注意路面結冰濕滑。

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張竣堯指出，今清晨中部以北，宜花有5到10毫米日降雨量，下半天之後趨緩，周一（20）到周四，東半部迎風面有零星降雨。明天中層水氣通過，山區有零星降雨。

▲降雨趨勢預測。（圖／氣象署提供）

張竣堯表示，明天環境轉乾，各地持續到周四是多雲到晴的天氣型態，周五、六受到東北季風影響，北部與東半部迎風面有局部短暫雨。

值得注意的是，周五至周末左右有挑戰強烈大陸冷氣團以上等級冷空氣南下，中部以北宜花都會有10-13度低溫，過年期間是否有寒流等級低溫。張竣堯表示，因時間仍長，各預測模式分歧，氣象署會持續觀察。

張竣堯說，未來一周溫度趨勢沒有太大變化，高溫可達20度以上，但下周二前早晚偏涼，低溫13至14度，周三起稍微回升，周五周六時另一波東北季風增強，伴隨冷空氣影響，周六以後溫度明顯下降。

▲未來一周溫度趨勢預測。（圖／氣象署提供）