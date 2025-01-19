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大陸 大陸焦點 特派現場

認親16年「父親是假的」！他昔喊：以後你還是我爸　結局大逆轉

尋親認錯爸16年！他昔喊：以後你還是我父親　現在要假爹道歉還嗆告

▲王剛2008年尋親尋找自己的生父，卻認錯爹16年。（圖／翻攝自紫牛新聞）

圖、文／CTWANT

大陸河南省鄭州一名男子王剛2008年找到自己的父親，然而過了16年才驚覺，父子倆並沒有血緣關係，當時他雖然震驚，仍說「以後你還是我父親，這16年你給予我的，是別人沒有給予我的」。不過，王剛近日終於跟真正的家人團圓，並公開要求「假父親」道歉，否則將把對方起訴至法院。

綜合陸媒報導，王剛小時候經歷過7任寄養家庭，10幾歲獨自外出打工，2008年便成家立業，到山東滕州尋親時，找到第1任寄養家庭，從對方口中得知他的生父是一名侯姓男子，2人認親成功。不過，侯男多年來一直推託驗DNA，直到身體出狀況就醫，順便做了DNA鑑定，王剛才發現2人沒有血緣關係。

侯男解釋，當年錯認王剛是自己的兒子，實際上是看他可憐。至於當年相認時為何不做血緣比對？王剛解釋，一開始都要求DNA鑑定，但當時技術不普及，如果要做就要到大城市，父親就一直推託，加上當年認親的時候來了很多人，在那樣的場面下也不好去確認真假。

即便如此，王剛當時仍說，「以後你還是我父親，這16年你給予我的，是別人沒有給予我的」。直到近日，王剛終於找到了親生父母，看著喜極而泣的母親、姐姐，王剛覺得，若不是2008年的那場錯誤認親，若不是假父親的一次次謊言，也許幸福本可來得更早些。

回憶過往的生活，對於侯男的多年欺騙，王剛無法釋懷。他透露，侯男此前還在媒體的直播間裡，面對萬千網友公然污蔑母親，「他還故意錯認我這麽多年，我們一家人都要求他公開道歉。」王剛表示，如果侯男不公開道歉，他和姐姐、哥哥將訴諸法律途徑。

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