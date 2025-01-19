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花蓮慈院歲末暖心關懷！醫護攜家帶眷助中風病患住家煥然一新

▲花蓮慈院院長林欣榮帶領同仁與家眷一起為中風病人做歲末大掃除。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院院長林欣榮帶領同仁與家眷一起為中風病人做歲末大掃除。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院把握農曆春節前的週末假日，在1月18日上午，由院長林欣榮與志工室主任顏惠美帶領醫生、護理、醫技及行政同仁等20多人，一起為中風病人吳先生整理家園，並送上春節物資。

▲花蓮慈院院長林欣榮帶領同仁與家眷一起為中風病人做歲末大掃除。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長表示，每年歲末年終之際，顏惠美師姊總會帶著同仁一起關懷需要協助的病人，感恩同仁攜家帶眷一起集結力量為病友家除舊布新，這次也有不少孩子一起來幫忙，希望他們能體驗生命課程，見苦知福，把握再造福的機會。

▲花蓮慈院院長林欣榮帶領同仁與家眷一起為中風病人做歲末大掃除。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

顏惠美主任表示，吳先生因中風而長期臥床，出院後由女婿高先生照顧。儘管有花蓮慈院的居家護理師、照顧服務員分別提供換藥及基本照護服務，但高先生的妻子患有躁鬱症，還有二個就讀幼兒園的孩子，高先生要兼顧家計與照顧家庭，分身乏術，團隊得知後，決定這次的大掃除行動。

▲花蓮慈院院長林欣榮帶領同仁與家眷一起為中風病人做歲末大掃除。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

小巷子裡的平矮房內，一進客廳就是一張病床，一旁還有雜物堆積，連一張可以坐下的椅子都沒有，房間裡更是堆滿雜物、衣服等，團隊為了搬運這些物品，在小小的空間裡，熟門熟路的排成人龍接力，把堆滿房間的雜物一一搬到戶外分類，再將還可用的家具物品分門別類，短短3個小時，就清出了10幾大袋的垃圾，另外還有一整車的資源回收物品。林欣榮院長也特別感謝在地的趙瑞平里長，幫忙協調大量垃圾的清運。

▲花蓮慈院院長林欣榮帶領同仁與家眷一起為中風病人做歲末大掃除。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲林欣榮院長（中）與蔡昇宗主任（右）合力將床底搬至戶外。

「有蟑螂！」非常害怕蟑螂的檢驗醫學科副主任辜明慧說，儘管她對蟑螂有極大的恐懼，但她決定克服困難來參加，不能因為害怕恐懼而放棄做對的事情，而且她不是一個人，還有團隊互相幫忙驅趕蟑螂，讓她能更安心的清掃。

▲花蓮慈院院長林欣榮帶領同仁與家眷一起為中風病人做歲末大掃除。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲林欣榮院長（中）關懷中風病人吳先生（左），右為花蓮慈院照顧服務員。

連續3年不缺席的神經外科部主任蔡昇宗，今年一樣帶著孩子來參加居家打掃，其中就讀慈濟小學六年級的蔡承勳，與同學負責分類整理病人家的玩具，蔡承勳說，這是他第三次參加，能夠幫助別人是一件開心的事，他還邀請同學一起來，因為多一個人就多一分力，能夠加速完成清掃工作。

▲花蓮慈院院長林欣榮帶領同仁與家眷一起為中風病人做歲末大掃除。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲非常害怕蟑螂的檢驗醫學科副主任辜明慧（右）說，不能因為害怕恐懼而放棄做對的事情。

「新年快樂！」林欣榮院長、顏惠美主任與高先生的女兒一同開心地貼上春聯，為高先生一家送上新春祝福的同時，也帶來了募得的全新桌椅，讓他們的家煥然一新。高先生感動的謝謝花蓮慈院院長率領醫師、護理師、檢驗師、行政人員，還有志工以及孩子們一起來到他家幫忙清掃，也為他們帶來溫暖與希望。

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