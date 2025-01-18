北京夯冰雪經濟　「京郊一絕」龍慶峽冰燈搭上黑悟空熱潮

▲本屆龍慶峽冰燈冰雪嘉年華亮點是「冰悟空」。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／北京報導

近年大陸冰雪經濟正夯，北京也不落人後，今年元旦春節期間推出超過百項冰雪活動。其中，龍慶峽冰燈是北京最知名的冰燈會，本屆推出「冰悟空」、泡泡瑪特、《山海經》神獸等冰雕雪雕造型，相當吸睛。

今年元旦、春節期間，北京在各景區、雪場、公園等地推出約115項冰雪活動和冰雪賽事，其中，每年都有不同主題的龍慶峽冰燈，是北京最知名的冰燈會，號稱「京郊一絕」。

▲龍慶峽冰燈冰雪嘉年華。

本屆龍慶峽冰燈冰雪嘉年華搭上遊戲《黑神話：悟空》熱潮，推出由彩色冰塊雕刻的「冰悟空」，體型龐大且手托金箍棒。此外，現場還有神話傳說《山海經》的九尾狐、貔貅、青龍、玄武等神獸雪雕，以及泡泡瑪特形象的冰迷宮、冰滑梯。

參觀龍慶峽冰燈的高雄青年黃緯中直呼「很壯觀」，他說，第一次看到冰雕與雪雕，感覺很特別，也具有教育意義，因為其中有山海經的神獸與故事，可以學習中華文化。

▲大陸「國家高山滑雪中心」已向大眾開放10條雪道。

同樣位於延慶區，身為2022年北京冬奧會雪上項目競賽場館的大陸「國家高山滑雪中心」，今年雪季已開放10條雪道，涵蓋初級到專家級。其中除了長度近2200公尺、最大坡度64％，適合專業級選手的冬奧滑降項目賽道「瑞雪大道」之外，也有針對初學者的大眾體驗區。

回到北京市區，龍潭公園的龍潭冰雪節佔地超過2萬平方公尺，分為雪場和冰場兩部分，設立雪道漂移、急速冰道、龍潭列車、等十餘項冰雪體驗活動，許多親子慕名而來，感受冬日限定的快樂。

▼北京龍潭公園舉行龍潭冰雪節。

據中國旅遊研究院近日發布的《中國冰雪旅遊發展報告（2025）》，大陸2023－2024冰雪季，冰雪休閒旅遊人數為4.3億人次，收入5247億元（人民幣，下同）；2024－2025冰雪季的旅遊人數有望達到5.2億人次，收入可望超過6300億元。