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路透：川普挺加密貨幣刻不容緩　上任後數天將簽相關命令

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普打算上任後，成立1個加密貨幣諮詢委員會。（圖／路透）

文／中央社

3名知情人士透露，美國總統當選人川普正計劃在上任後的頭幾天便動用行政權力簽署命令，來減少加密貨幣公司面臨的監管負擔，以及促進數位資產的採用。

路透社報導，川普（Donald Trump）在競選期間努力吸引加密貨幣資金，並承諾成為「加密貨幣總統」。根據要求身分保密的其中2名消息人士說法，川普預計簽署行政命令成立1個加密貨幣諮詢委員會。他在2024年7月便首度透露這個構想。

彭博（Bloomberg News）16日率先披露，川普正打算上任後發布行政命令成立這類諮詢委員會，來就如何推出對加密貨幣友善的政策提供建議給美國政府。消息人士之1表示，委員會成員可能多達20人。

此外，川普的幕僚討論到利用行政命令來指示美國證券管理委員會（SEC）廢止2022年發布的會計指引「第121號專業人員會計公報」（Staff Accounting Bulletin No. 121，簡稱SAB 121），當時這項政策使得一些公司替第三方持有加密貨幣時成本會太高，尤其是銀行。

川普還預料將下令讓加密貨幣業界高層所稱的「扼殺行動2.0」（Operation Choke Point 2.0）終止。這個詞是用來形容銀行業監管當局聯手在傳統金融體系中扼殺加密貨幣公司生存空間，藉由指示銀行拒絕提供服務來達成。

消息人士表示，川普行動的目的是在上任後迅速釋出強烈訊號，來表明新政府廣泛支持數位資產的採用。

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