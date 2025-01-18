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做童工睡學校！高中妹賣淫救罹癌媽　法官動容...判她免養無良母

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲新竹一名女子曾賣淫養活母親，向法院聲請免除扶養義務獲准。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名女子小安(化名)從小學就當童工養活自己，國中時更無家可歸，只能睡在學校課桌上，到了高中母親將她接回同住，沒想到卻將她推入火坑，要她到酒店陪男人喝酒賺錢，小安原本不願意出賣肉體，但不忍母親罹患大腸癌，為了賺醫藥費只能下海，等小安出社會後，康復的母親仍不斷糾纏跟她討錢，直到母親因案入獄，雙方才斷了聯絡。小安也向法院聲請免除扶養義務，經新竹地院裁定獲准，終於擺脫惡母糾纏。

判決指出，小安的母親曾和多名男性生下6名子女，小安排行第5，8歲時她就目睹母親將幼弟賣給想要兒子的夫妻，讓她幼小心靈蒙上一層陰影。母親曾經營酒店，當時有店內小姐送小安一個娃娃，母親卻在毆打她後，將她珍愛的娃娃放火燒到面目全非，恐嚇說「下一個就是妳」，母親也會在酒後發酒瘋拿刀追砍小安，當時才念小一、二年級的她衝到廁所躲避，還能聽到母親用刀重擊廁門的聲響，母親更曾拉扯她的頭髮在地上拖行，她只能懷疑是否因為自己「不夠可愛」才遭到母親凌虐，長大後回想起這些回憶仍相當恐慌，甚至不敢留長頭髮。

後來母親將小安丟到外婆家後就不聞不問，小安從小聯絡簿都由不識字的外婆畫上不清楚的圖案，或者乾脆空白，生活並沒有受到妥善的照顧，直到小安升上4、5年級時，被母親接回同住，小安為了負擔自己的學費、制服費，不僅必須到南寮漁港内外場端盤子、洗碗、搬漁貨，還去工廠做手工，升上國中後，小安仍繼續工作養活自己，沒想到因為母親不斷向二姊要錢，導致原本同住的二姊一家無預警搬家，母親不付房租又經常無故離家，沒有為她留下任何食物，小安除了向早餐店乞討吐司邊果腹，又暫住好心的國中同學家中，才能感受一些家庭的溫暖。

而後因同學家也有經濟負擔，小安不想造成他人困擾，只好改睡在教室課桌上、學校體育館的軟墊上，被學校發現後通報社會局，她才輾轉被送到寄養家庭安置。然而歷經童年種種不堪，小安無法理解生下自己的「母親」為何拋棄自己，長期懷疑自己的出生是個錯誤，從國中就開始有自殘傾向。

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲聲請人從小遭虐待，還當童工養自己。（示意圖／免費圖庫pxhere）

到了16歲，小安無法再住在寄養家庭，只好開始打工賺房租、學費、生活費，沒想到高一下學期時母親突然出現，將她接去同住，卻又是一連串惡夢的開始。母親因為缺錢，將小安帶到卡拉ok、酒店陪男人喝酒、隨便供客人撫摸，再將賺來的錢通通拿走，還問她要不要賣淫賺更多，導致小安氣憤拒絕後，精神崩潰到一度送醫治療，而後小安因重鬱休學又復學，努力唸到高三時，母親又罹患大腸癌二期，因10年多沒有繳納健保，需要龐大的醫療費用，小安同時打3分工賺錢，不僅無法為母親還舊債，還要負擔醫藥費，被迫下海從事性交易。

後來小安一邊就學、一邊賣淫、一邊養母親，看到母親經過休養已完全康復後，卻每天窩在家裡看電視，小安問母親到底知不知道醫療費、生活費、房租從何而來，母親竟冷淡回應「我不想知道」，讓小安晴天霹靂，瞬間明白母親對她的付出毫不在乎，心灰意冷下在手臂、大腿及身體各處留下深深的自殘傷疤，搬出和母親的租屋處，因精神受創至今仍須持續就醫。

小安出社會後，努力想找回自己的人生，還靠自己的能力買房，然而母親不斷出現哭鬧、揚言自殺、又犯刑案以支付罰金為由對她討錢，小安雖給過母親不計其數的金錢，但母親就像個無底洞般需索無度，直到母親入獄後，她終於和母親斷了聯絡。

小安也向法院提出免除扶養義務聲請，表示她沒有童年、沒有家、沒有得過母親一絲的關愛，無依無靠的四處漂泊，甚至被迫出賣自己的肉體換取金錢供母親花用，還要擔心母親出獄後再來騷擾，急需靠司法免除法定扶養義務、用法律畫清扶養費的給付界限，才能重新站起來找回自己的人生。

對此，母親出庭表示對小安的證述無意見，自己生活雖吃緊但還好，過一天算一天。

法官認為，母親現年66歲，已難找到合適的工作，原本小安需扶養她，然而從小安年幼到成年，母親不僅沒盡到扶養義務，還有重大戕害女兒的事實，裁定小安免除扶養母親義務。

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