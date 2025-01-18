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月影燈季紅衣女亂入「大跳16蹲1分鐘」民眾氣炸　超扯畫面曝

▲彰化月影燈記紅衣女子亂入跳舞引眾怒。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲彰化月影燈記紅衣女子亂入跳舞引眾怒。（圖／翻攝自彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化月影燈季從去年底熱鬧點燈，昨(17日)晚間進行燈光秀時，民眾全守秩序在廣場階梯前看表演，此時，一名身穿紅色上衣的女子，身掛小提燈，跑到展示區忘情跳起16蹲，隨著音樂擺動身軀，雖然主辦單位立即廣播現場不能站人，她不僅站還從頭跳到尾，整整一分多鐘，惹得民眾敗興而歸，網笑稱「真當自己在小巨蛋演出了嗎」，太誇張了。

彰化縣政府今年的月影燈記，在八卦山大佛前廣場及天空步道點亮，全長超過2公里的燈區，會自即日起展出至明年3月2日止，每天晚上6點至9點30分，璀璨閃亮燈光加上各種可愛emoji表情，已經在全國造成轟動。

▲彰化月影燈記紅衣女子亂入跳舞引眾怒。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲彰化月影燈記紅衣女子亂入自拍跳舞引眾怒。（圖／翻攝自彰化人大小事）

每逢星期五，縣府加碼特別版音樂-Energy洗腦神曲「星期五晚上」，昨日正逢星期五，有不少民眾帶著小孩前往觀賞這有趣的燈光秀表演，突然有一名女子站在主燈前跳舞自嗨，前往觀看的民眾全都炸鍋。

有民眾說，燈光秀時間表上有寫「燈光秀表演時請勿於九龍池下與步道上拍照、錄影，而且表演前也會廣播告知」，看著該名紅衣女子忘我的隨歌起舞，民眾紛紛大聲高喊要她「走開」、「不是來看妳表演的」要她「不要擋住視線」，但女子疑似沒聽到，將整首歌從頭跳到尾，跳完後還擺pose拍攝。

▲彰化月影燈記紅衣女子亂入跳舞引眾怒。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲彰化月影燈記。（資料圖／彰化縣政府提供）

該段影片被po上臉書「彰化人大小事」，引發爭議，「認為該名長髮紅衣女可以當個水準的市民嗎」、「整場都看妳表演就好了呀」，還有網友戲稱「當自己在小巨蛋演出了」，縣府表示，今年emoji月影燈記，欣賞最美的燈光秀就在大佛前廣場，演出前也會提醒民眾千萬不要在emoji大球前逗留，以免影響其他民眾權益，請大家多加配合。

▲彰化月影燈記紅衣女子亂入跳舞引眾怒。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲彰化月影燈記。（資料圖／彰化縣政府提供）

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