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西門町擺攤「陪單身狗吃年夜飯」　2爆乳辣妹IG被神出！

西門町2正妹擺攤陪「單身狗」吃年夜　IG被神出！大尺度照曝光

▲西門町2名正妹擺攤，陪「單身狗」吃年夜飯。（圖／翻攝DCARD）

文／CTWANT

春節將至，不少年輕人回家吃團圓飯，最怕親戚靈魂拷問，關心收入和交女友沒。而西門町出現2名正妹擺攤，陪「單身狗」吃年夜飯以及走春，引發網友討論，而正妹的IG也曝光。

西門町2正妹擺攤陪「單身狗」吃年夜　IG被神出！大尺度照曝光

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▲正妹IG曝光。（圖／翻攝hua_063、dailin382636 IG）

原PO在Dcard發文，她在西門町看到2個辣妹擺攤，地攤女友可陪吃年夜飯和打牌、自拍和抱抱等，應付難搞的親戚，2小時約3000元。原PO說，西門町瘋到她看不懂，也說「這服務也太貼心，但要對分紅包就很好笑，出社會之後都是自己包給長輩吧？對分是要一起幫忙出的意思嗎？」

貼文一出，不少人紛紛留言「年夜飯有限定地區嗎？我老家在山東」、「天氣這麼冷，穿這樣也是很辛苦耶」、「我記得酷炫有拍過類似的影片，日本出租女友,台灣居然也有」、「帶回家應該兩三年不會被催婚」、「這看起來長輩不會放心」。

據了解，2名正妹的IG也曝光，黑髮女子「花花」有1.4萬粉絲，常在社群分享大尺度照，展現傲人好身材；另一名金髮女叫「篠芭餒」，也有1.4萬粉絲，照片也是火辣滿點，2人也常一起合拍。

據《中視新聞》報導，律師謝孟高說，純出租女友不犯法，但如果涉及實際性交易媒介恐觸法，最重判5年。

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