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終於等到黃麟凱伏法！王爸今赴妻女塔位祭拜：一路好走，別再掛念

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

最年輕死刑犯32歲黃麟凱16日晚間槍決伏法，而受害者家屬王爸爸出面受訪，表示等了12年，終於等來這一天，「正義終於來了」。王爸爸今(18日)一早赴已故妻女的塔位，可以看見他帶了不少新鮮水果要給妻女享用，並且要告訴祂們「黃麟凱已槍決，別再掛念了」。

▲▼ 黃麟凱伏法，王爸爸赴妻女塔位祭拜 。（圖／記者陸運陞攝）

▲黃麟凱伏法，王爸爸赴妻女塔位祭拜。（圖／記者陸運陞攝）

黃麟凱2013年10月間還在服兵役時，因不滿女友兵變，又向他追討積欠的20萬元，於是趁著休假，持先前交往時取得的女友住家鑰匙，戴頭套潛入女友家中埋伏。黃麟凱見女友母親先返家後，先以童軍繩絞殺女友母親，等到女友返家，又逼女友與其進行分手砲，再以相同手法絞殺女友。

▲▼ 黃麟凱伏法，王爸爸赴妻女塔位祭拜 。（圖／記者陸運陞攝）

黃麟凱2017年7月3日遭判決死刑定讞，時至今日已超過7年，法務部長鄭銘謙16日上午簽署死刑執行令，黃麟凱下午接獲通知後，平靜的吃下最後一餐，並於同日晚間10時02分伏法，結束這一生。

受害家屬王爸爸當天在接獲消息後，直呼「正義終於來了」，他表示過去的這些年來「日子揪艱苦欸」，都快過不下去，甚至連工作都快受到影響，如今黃麟凱伏法，也終於讓他放下心中大石。

王爸爸今早帶著新鮮水果到妻女的塔位前祭拜，並告訴祂們黃麟凱已伏法，「已經圓滿了，祢們可以放下了，一路好走，一切都別再掛念」。

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