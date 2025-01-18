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他出國被室友「3大超雷行為」逼崩潰：在家休息都比較開心

▲▼機場,搭飛機,旅行,旅客。（圖／CFP）

▲他出國被室友3大超雷行為逼崩潰，「早知道就在家休息了，搞不好還比較開心」。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

出國最怕碰到雷旅伴，除了打壞遊玩興致，還可能導致彼此的關係破裂。一名網友埋怨，他近日跟室友出國旅行，結果室友的3種超雷行為，弄到他真的快要精神崩潰，貼文一出也立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，他近日跟室友出國旅遊7天，但才第3天他的耐心就快被室友的3種超雷行為磨光了，儘管他也質疑是否是自己小題大作，深思後他還是無法接受室友的作法，感嘆「早知道就在家休息了，搞不好還比較開心」。

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原PO也列出室友的3種超雷行為，第一是「借錢不記帳」，室友出國只換了2千新台幣現金，所以現金一下就花光了，後續行程只要不能刷卡，室友都要跟他借錢，但每次借錢後都要他提醒，室友才會把借錢的金額寫在記事本裡。

第二點是他最不能接受的，室友非常喜歡在「公共場合播音樂、影片」，而且音量非常大聲，他提醒過好幾次了，但室友卻總是再犯，明明有耳機卻不用，總是打擾到其他人休息。

第三點是「一直忘東忘西」，他們旅行才第3天，室友就已經弄丟了3樣東西，儘管東西最後都有找回來，但花費那些時間特別折返找東西，真的很浪費時間，「還以為這次是跟幼稚園的姪子出來玩」。

▲▼快被搞瘋...他怨和室友出國「3行為」超煩人：不如待在家。（圖／翻攝自dcard）

▲▼快被搞瘋...他怨和室友出國「3行為」超煩人：不如待在家。（圖／翻攝自dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人都建議原PO態度要硬起來，「叫他自己獨立走行程，你說你想自己玩」、「我會直接提議之後各走各的，頂多就回旅館休息時辛苦一點，但白天至少是舒心的」。

也有人說，「錢的部分你直接借他總額，就不用一筆一筆記」、「幫你拍拍，這種人就只顧自己爽而已，也不會管別人的感受」、「一起去旅行，真的可以看透一個人唉」。

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