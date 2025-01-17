　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男人吃「瑪卡加鋅」會變超級戰士？泌尿醫曝4前提：聽起來很威

▲靈異,床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高銘鴻表示，若沒有從生活飲食、作息來改變，吃瑪卡加鋅變強就只是心理作用。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

市面上的保健食品五花八門，讓人眼花撩亂。有民眾感到好奇，男人吃了「瑪卡加鋅」的保健食品是否真的能變成戰神，泌尿科醫師高銘鴻收到問題以後，也給出了解答，若沒有從生活飲食、作息來等4個方面做改變，那就真的只是心理作用。

高銘鴻近日在粉專上分享，雖然瑪卡加鋅「聽起來很威」，但也不必想得太「挺」。瑪卡是一種根莖類植物，原產地為秘魯的安地斯山脈，傳統上被認為具有提高性慾、改善性功能的效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於鋅則是對男性生殖健康至關重要的礦物質，對於精子的形成與品質有直接影響。若是男性缺鋅，可能會碰上生育問題。

▲▼旅館,房間,汽車旅館,摩鐵,睡覺,床。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲高銘鴻表示，若沒有從生活飲食、作息來改變，吃瑪卡加鋅變強就只是心理作用。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不過，高銘鴻解釋，這種保健食品，並不是讓人吃了立刻變身「超級戰士」的魔法藥水，而是日常保養的營養品，就像是車子需要定期保養，也別指望保養後能讓老爺車變超跑。

高銘鴻建議，最好還是透過良好的生活習慣著手，分別是：一、規律運動，讓體力升級。二、均衡飲食，補充該有的營養。三、充足睡眠，讓身體好好休息。四、戒菸戒酒，別讓壞習慣拖累你。

最後，高銘鴻總結，若沒有從生活飲食、作息來調整，這些效果就只是心理作用，就是傳說中「我覺得我行」的加強版。高銘鴻提及，與其迷信各種補品，不如找醫師聊聊天，「記住：真正的『戰神』，都是從日常保養開始的！不是靠吃個瑪卡就能一夜變超人啦～。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
A-Lin演唱會「大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖
快訊／12縣市低溫特報！
蹭中華隊奪冠出包　喜傑獅宣布「退出零售市場」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男人吃「瑪卡加鋅」會變超級戰士？泌尿醫曝4前提：聽起來很威

快訊／12縣市低溫特報！大陸冷氣團強襲「急凍剩6度」時間點曝

快訊／12縣市低溫特報！最冷恐跌破6度

蹭中華隊奪冠出包　喜傑獅宣布「退出零售市場」關閉貼文留言

廢死聯盟執行長曾被問「若妳家人被殺呢」！6字回應：我真的不知道

春節要來了　她失業2個月「投履歷全GG」崩潰：超怕回家過年

苗博雅沉默21.5小時回應扯羅智強　網灌爆臉書：廢死變裝死

屏科大尾牙驚傳食物中毒！33人腸胃不適　4人就醫1人住院

金峰魯肉飯爆停業！店家公告曝光

唐綺陽監製漫畫搶先看！國師現身松菸推坑　十二宮位主角曝光

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

腰力全開再來個大字形開腳落水　忍者不是誰都能當的...

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

男人吃「瑪卡加鋅」會變超級戰士？泌尿醫曝4前提：聽起來很威

快訊／12縣市低溫特報！大陸冷氣團強襲「急凍剩6度」時間點曝

快訊／12縣市低溫特報！最冷恐跌破6度

蹭中華隊奪冠出包　喜傑獅宣布「退出零售市場」關閉貼文留言

廢死聯盟執行長曾被問「若妳家人被殺呢」！6字回應：我真的不知道

春節要來了　她失業2個月「投履歷全GG」崩潰：超怕回家過年

苗博雅沉默21.5小時回應扯羅智強　網灌爆臉書：廢死變裝死

屏科大尾牙驚傳食物中毒！33人腸胃不適　4人就醫1人住院

金峰魯肉飯爆停業！店家公告曝光

唐綺陽監製漫畫搶先看！國師現身松菸推坑　十二宮位主角曝光

上市櫃公司新制上路！　永續資訊管理須納入內控制度

和泰車尾牙超嗨「總經理率領一級主管跳16蹲」！旗下3品牌都是龍頭

接見美國前副總統彭斯　賴清德：盼台美夥伴關係更堅實

蛇年迎春主題市集　桃園憲光眷家常邀您品嚐家鄉味

習近平與川普通電話：務必慎重處理台灣問題

媒體宣傳費遭統刪60%　政院晚間發聲：無法宣導反毒打詐

YSL情人節彩妝穿上夢幻漸層外衣、蘭蔻跨界推出裸桃粉絲絨蛋糕

總預算通案刪減939億　行政院籲在野黨立委：傾聽民意、懸崖勒馬

男人吃「瑪卡加鋅」會變超級戰士？泌尿醫曝4前提：聽起來很威

A-Lin演唱會「超大咖歌王突現身」！　她當場嚇傻：真的會發抖

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

絞殺母女「黃麟凱卻死得沒感覺」！網曝原因

若家人被殺　廢死盟執行長：我真的不知道

台南彩券行開3.94億大樂透！得主送66萬大紅包

苗博雅「不該拿死囚的血來暖民調」　網朝聖舊文

73萬人領錢了！他曬「7萬3年終獎金」

黃仁勳「一口沒吃」就離開！　逢甲夜市官方曝私下對話

10度冷爆「哪款被子保暖又輕」！內行推2神物

2025年翻身第一名星座出爐！

金峰魯肉飯爆停業！店家公告曝光

穿到流汗！冷門「1品牌」發熱衣全場大推

更多熱門

相關新聞

東森新世代活泉精華膠囊　再度榮獲SNQ國家品質標章

東森新世代活泉精華膠囊　再度榮獲SNQ國家品質標章

現代人重視健康、保健意識日益提升，東森集團長期深耕健康產業，致力為消費者打造優質生活，旗下推出多款自營保健食品銷售表現亮眼，其中委由精華生醫研發的「東森新世代活泉精華膠囊」，再度榮獲SNQ國家品質標章認證，印證其卓越品質與研發實力。此項殊榮不僅是對產品的一大肯定，更是對東森在健康領域持續投入與用心經營的表彰。

東森獨家保健食品　勇奪韓國首爾發明展兩金一銀

東森獨家保健食品　勇奪韓國首爾發明展兩金一銀

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

別浪費錢！魚油「3族群」才需要吃　藥師揭原因

別浪費錢！魚油「3族群」才需要吃　藥師揭原因

好冷「勃起功能變差」！醫曝關鍵：很多人吃壯陽藥也沒用

好冷「勃起功能變差」！醫曝關鍵：很多人吃壯陽藥也沒用

關鍵字：

瑪卡保健食品性功能性能力

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

即／陳國華14歲兒被撞飛　肇事駕駛身分曝

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面