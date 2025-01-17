男人吃「瑪卡加鋅」會變超級戰士？泌尿醫曝4前提：聽起來很威

▲高銘鴻表示，若沒有從生活飲食、作息來改變，吃瑪卡加鋅變強就只是心理作用。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

市面上的保健食品五花八門，讓人眼花撩亂。有民眾感到好奇，男人吃了「瑪卡加鋅」的保健食品是否真的能變成戰神，泌尿科醫師高銘鴻收到問題以後，也給出了解答，若沒有從生活飲食、作息來等4個方面做改變，那就真的只是心理作用。

高銘鴻近日在粉專上分享，雖然瑪卡加鋅「聽起來很威」，但也不必想得太「挺」。瑪卡是一種根莖類植物，原產地為秘魯的安地斯山脈，傳統上被認為具有提高性慾、改善性功能的效果。

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至於鋅則是對男性生殖健康至關重要的礦物質，對於精子的形成與品質有直接影響。若是男性缺鋅，可能會碰上生育問題。

▲高銘鴻表示，若沒有從生活飲食、作息來改變，吃瑪卡加鋅變強就只是心理作用。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



不過，高銘鴻解釋，這種保健食品，並不是讓人吃了立刻變身「超級戰士」的魔法藥水，而是日常保養的營養品，就像是車子需要定期保養，也別指望保養後能讓老爺車變超跑。

高銘鴻建議，最好還是透過良好的生活習慣著手，分別是：一、規律運動，讓體力升級。二、均衡飲食，補充該有的營養。三、充足睡眠，讓身體好好休息。四、戒菸戒酒，別讓壞習慣拖累你。

最後，高銘鴻總結，若沒有從生活飲食、作息來調整，這些效果就只是心理作用，就是傳說中「我覺得我行」的加強版。高銘鴻提及，與其迷信各種補品，不如找醫師聊聊天，「記住：真正的『戰神』，都是從日常保養開始的！不是靠吃個瑪卡就能一夜變超人啦～。」