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蜜月期結束？美國TikTok難民逃到小紅書　開始嘗到審查的滋味

進入不少美國用戶湧入小紅書，美中兩國人民因此開始產生交流，但隨之而來的則是中國的審查制度。（翻攝自App Store）

圖文／鏡週刊

來自中國「字節跳動」的影音社交平台TikTok（抖音海外版），因為美國的出售禁令將至，近日有數以萬計美國的TikTok用戶湧入另一個中國的社群平台「小紅書」，美中兩地的人民因此有了交集，雙方意外發現其實對方沒有那麼不友善，開始展開了熱烈的交流。然而事實上，這個蜜月期似乎要結束了，因為這些美國的使用者們開始嘗到了中國政府的「審查鐵拳」。

《CNN》報導，美國政府對TikTok的禁令即將生效，越來越多美國民眾轉向「小紅書」（英文名稱為RedNote）註冊帳號，他們自稱「TikTok難民」。

許多TikTok難民都說，自己在小紅書玩得很開心，一名在TikTok有3.2萬粉絲的美國藝術家羅伯茲（Heather Roberts），在轉移到小紅書後表示，「我們發現中國人民和我們沒有太大不同」，認為這次的事件讓兩國人民走到一起，「這是一件美麗的事」。

美中兩地人民因為小紅書而開始有了交集，才發現對方原來沒有想像中可怕，一度產生了世界大同的和諧氛圍。但《CNN》報導，對越來越多美國用戶來說，這樣的蜜月期其實十分短暫，因為才進到小紅書不過短短幾天，他們就開始體驗到中國政府的審查規則，而這些遠遠超過了他們的社群使用習慣。

中國的審查規則不是只有像一般平台一樣，管制暴力、仇恨，或色情內容，中國的網路還會審查許多政治相關和許多敏感詞彙，這些審查規則由中國政府制定，各平台負責執行，這些平台被迫嚴格執行中國的審查制度，不合規定的帳號或內容可能會導致罰款、被封鎖，甚至關閉。

《CNN》指出，一名自稱非二元性別的美國用戶週二在小紅書發了一篇文，詢問這個平台是否歡迎同志族群，但這篇貼文很快就被刪除。隔天該用戶再發文說明，因為這件事影響決定要退出該平台，沒想到卻收到很多恐同言論，還有人批評美國人不應該他們的文化強加在中國。

還有一名男子在分享自己的上半身照片後遭到刪除，讓他不解地問為何小紅書不能發布他的健身腹肌照，「我在TikTok和Instagram上都沒有遇到這種事」，其他中國用戶則建議他，將乳頭的部分遮住，因為中國社交平台通常會將顯示乳頭的照片判定為有性暗示。

另外有人分享有關日本動漫《我的英雄學院》的貼文，但該作品因為日本戰時歷史，被中國認為有爭議而在中國遭到審查，因此貼文也從平台上被刪除。

被問到中國是否會對海外用戶的內容加強審查，中國外交部發言人郭家琨表示，使用社群媒體都是「個人選擇」，並稱中國一向支持並鼓勵與其他國家的進行人文交流。

也因為大量不熟悉中國網路規則的用戶湧入，近日傳出小紅書已緊急招聘熟悉西方語言和文化的內容審核員；還有一些中國的小紅書用戶提醒新來的美國人要注意他們的審查制度，例如要接受中國對台灣的主權態度，《CNN》說，中共聲稱台灣是自己的領土，並誓言控制、不排除使用武力，而台北方面反對這項說法，強調台灣的未來只能由台灣人民決定。

有中國的科技分析師認為，美國新用戶的湧入可以被認為是中國的一大勝利，若他們願意了解網路防火牆的另一面，可能有助於證明他們原本對中國和中國人的看法是錯的。有一位來自德州的三個孩子的父親就說，小紅書讓他看到了中國的另一面，就算TikTok沒被禁用，他仍會把小紅書當成他的新家。


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