金峰魯肉飯爆停業！店家公告曝光

▲金鋒滷肉飯進行內部裝修，期間搬回原西藏路老店經營。（圖／翻攝自Facebook／我是萬華人）



記者楊庭蒝／綜合報導

飄香超過40年的台北老字號美食「金峰魯肉飯」，以其油亮誘人的魯肉飯、筍乾和油豆腐等經典小吃征服無數饕客，包括「台灣第一名模」林志玲也是忠實粉絲。然而，近日有網友發現 Google 地圖上顯示「暫停營業」，引發粉絲熱議，甚至憂心好味道恐將消失。隨後，店家公告揭露實情，讓眾人鬆了一口氣。

據悉，金峰魯肉飯在 2024 年底已貼出公告，宣布自 12 月 24 日起至 2025 年 1 月 17 日進行內部裝修，期間暫停營業。這才導致 Google 地圖上顯示「暫停營業」的狀態。不過，店家並未完全停止服務，目前已暫時搬回位於西藏路與汀州路口的老店經營，持續供應美味魯肉飯給顧客。

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▲金鋒魯肉飯在GoogleMaps上顯示停業。（圖／翻攝Google Maps）



同時，有萬華在地人在臉書社團「我是萬華人」分享該資訊，不少網友在留言處回應，「是金峰暫時搬家回這裡，以前就在這裡了，羅斯福路的店面正在整修」、「本店裝潢以後這裡是外帶店」、「是正版的」、「金峰，我覺得沒以前好吃了..」、「原來以前金峰這麼近啊」、「是原始老店，南門市場店面整修中，所以先回來開」。

位於南門市場附近的金峰魯肉飯，開業超過 40 年，以平價且美味的小吃聞名，不僅是本地人心中的經典味道，更吸引不少外國遊客慕名前來。2022 年，長居日本的林志玲返台時曾被直擊買了一大袋金峰魯肉飯回家，讓粉絲直呼「品味真好！」。