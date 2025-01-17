唐綺陽監製漫畫搶先看！國師現身松菸推坑　十二宮位主角曝光

▲橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN舉辦「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，唐綺陽監製的宮位主題漫畫《難搞的戀愛體質》搶先看。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

橘子集團旗下漫畫小說品牌「MOJOIN」3周年，公布去年累積讀者破百萬，點閱突破1200萬，今（17日）起至1月19日在松山文創園區3號倉庫舉辦「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，可搶先看國師唐綺陽跨界合作監製的漫畫《難搞的戀愛體質》，還有台劇《影后》改編作品透露「史艾瑪」8年後狀況，BL話題神作《叛逆玩家》也現身展場。

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▲BL話題神作《叛逆玩家》創下首刷實體簽名書10分鐘內售罄紀錄。（圖／記者林育綾攝）

橘子將旗下「漫畫星」、「文學星」整併為全新品牌「MOJOIN」，平台擁有超過2000部漫畫小說作品，除了有原創，還有跨界改編作品，橫跨串流影視、傳統偶戲、獨立音樂、占星等多元領域，提供粉絲不同的娛樂體驗，帶動平台用戶停留時間成長近1.5成、自然流量佔比達8成。

▲▼展覽現場有條漫、小說語錄牆。（圖／記者林育綾攝）

像是串流霸榜影集《影后》改編漫的畫小說，也成為2024年度最佳自然流量作品，內容描繪主角「史艾瑪」經過8年後的心路歷程，還有妮妮與富二代的後續故事。另外突破120萬點閱的現象級小說《叛逆玩家》，親筆簽名實體書發行時，更創下2千本10分鐘內售罄紀錄。



觀察數據也發現，2024 BL和GL作品熱度持續上升，如逾25萬點閱《偽娘直播中》、人氣小說《以愛為名》，讀者以女性為大宗，貼近職場或社會議題類型更能引起共鳴；幽默搞笑類型作品也是霸榜常勝軍。而Vtuber、音樂等星級跨域作品如《極深空計畫：喵》、《看你聽的》愛的A面等，以全新世界觀呈現，頗受男性讀者青睞。

為增強台灣內容產業產製量能與實力，MOJOIN更攜手台灣角川舉辦「影視媒合會」，展開「漫畫創作祭」尋找潛力創作新星，首屆投稿作品破百件，同時也提供創作者豐富課程資源，如與漫畫家曾建華合作的生成式AI漫畫製程講座，共同驅動台灣內容產業生態圈發展。

▲知名樂團歌曲改編漫畫。（圖／記者林育綾攝）

●MOJOIN 2025年三大計畫

一、創造平台差異化閱讀體驗：

提供有別於其他平台閱讀體驗，MOJOIN將嘗試運用AI與新技術，預計推出閱讀BGM背景音樂、動態場景、說書等功能，強化閱讀時的沈浸感與角色情感連結。

此外，超萌「條貓」化身駐站小幫手，除了有趣的客服引導，還能根據讀者偏好，進行聊天互動與作品推薦，提升閱讀互動。



二、抖內機制上線、跨國合作：

MOJOIN首度啟動的「抖內」機制，透過番外篇、限定內容收費，建立可回饋給作者的課金機制，讓讀者可以更直接地支持喜歡的作品，鼓勵作者持續創作。同時也將推出周邊線上專賣店，朝IP粉絲經濟發展。

2025年也將重磅推出台日共製作品，並嘗試運用AI科技將作品進行多語系化處理，積極推動台灣原創作品國際化，拓展內容IP更多的商業動能。



三、跨域合作：

持續跨域合作、改編，2025將陸續推出重磅跨域企劃，包含與國師唐綺陽再度攜手合作《難搞的戀愛體質》第2季，另也與精釀啤酒品牌聯手，打造以職人文化為主題的漫畫系列，預計打造專屬啤酒杯，更將推出貓咪、旅遊等衍生應用，為粉絲帶來更多驚喜。

▲▼唐綺陽跨界合作漫畫《難搞的戀愛體質》除了將有實體書、影視化，也將推出第2季。（圖／記者林育綾攝）

●松菸年末大賞《一起拼吧！》互動展

MOJOIN「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，1月17日至1月19日在「松山文創園區3號倉庫」舉辦，齊聚國師唐綺陽 Podcast 節目「唐陽雞酒屋」跨界合作改編《難搞的戀愛體質》、理想混蛋x芒果醬音樂企劃《看你聽的》第二彈、話題串流台劇《影后》改編作品等2024年大作，打造6大主題展區、4大互動體驗。

▲周末還有人氣樂團芒果醬、明星作家謝東霖、花於景簽書會。（圖／記者林育綾攝）

《難搞的戀愛體質》以「十二宮位」為主題，打造角色和故事，展區中唐綺陽更在畫面透過影片親自「推坑」介紹作品，現場也能直接搶先閱讀。

周末還有人氣樂團芒果醬、明星作家謝東霖、花於景簽書會，活動期間展區免費入場，現場閱讀收藏作品即可獲得造型爆米花等限定好禮，還有機會抽中「海風號二日遊」雙人套票。此外，MOJOIN更於過年前夕，結合精選漫畫與小說推出話題運勢測驗「拼出你的2025」，以趣味的四格漫畫小說拼圖解析2025年。