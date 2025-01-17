　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

唐綺陽監製漫畫搶先看！國師現身松菸推坑　十二宮位主角曝光

▲▼橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN舉辦「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，唐綺陽監製的宮位主題漫畫《難搞的戀愛體質》。（圖／記者林育綾攝）

▲橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN舉辦「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，唐綺陽監製的宮位主題漫畫《難搞的戀愛體質》搶先看。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

橘子集團旗下漫畫小說品牌「MOJOIN」3周年，公布去年累積讀者破百萬，點閱突破1200萬，今（17日）起至1月19日在松山文創園區3號倉庫舉辦「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，可搶先看國師唐綺陽跨界合作監製的漫畫《難搞的戀愛體質》，還有台劇《影后》改編作品透露「史艾瑪」8年後狀況，BL話題神作《叛逆玩家》也現身展場。

▲▼橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN舉辦「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，唐綺陽監製的宮位主題漫畫《難搞的戀愛體質》。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲BL話題神作《叛逆玩家》創下首刷實體簽名書10分鐘內售罄紀錄。（圖／記者林育綾攝）

橘子將旗下「漫畫星」、「文學星」整併為全新品牌「MOJOIN」，平台擁有超過2000部漫畫小說作品，除了有原創，還有跨界改編作品，橫跨串流影視、傳統偶戲、獨立音樂、占星等多元領域，提供粉絲不同的娛樂體驗，帶動平台用戶停留時間成長近1.5成、自然流量佔比達8成。

▲▼橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN舉辦「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，唐綺陽監製的宮位主題漫畫《難搞的戀愛體質》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展覽現場有條漫、小說語錄牆。（圖／記者林育綾攝）

▲▼橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN舉辦「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，唐綺陽監製的宮位主題漫畫《難搞的戀愛體質》。（圖／記者林育綾攝）

像是串流霸榜影集《影后》改編漫的畫小說，也成為2024年度最佳自然流量作品，內容描繪主角「史艾瑪」經過8年後的心路歷程，還有妮妮與富二代的後續故事。另外突破120萬點閱的現象級小說《叛逆玩家》，親筆簽名實體書發行時，更創下2千本10分鐘內售罄紀錄。
 
觀察數據也發現，2024 BL和GL作品熱度持續上升，如逾25萬點閱《偽娘直播中》、人氣小說《以愛為名》，讀者以女性為大宗，貼近職場或社會議題類型更能引起共鳴；幽默搞笑類型作品也是霸榜常勝軍。而Vtuber、音樂等星級跨域作品如《極深空計畫：喵》、《看你聽的》愛的A面等，以全新世界觀呈現，頗受男性讀者青睞。

為增強台灣內容產業產製量能與實力，MOJOIN更攜手台灣角川舉辦「影視媒合會」，展開「漫畫創作祭」尋找潛力創作新星，首屆投稿作品破百件，同時也提供創作者豐富課程資源，如與漫畫家曾建華合作的生成式AI漫畫製程講座，共同驅動台灣內容產業生態圈發展。

▲▼橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN舉辦「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，唐綺陽監製的宮位主題漫畫《難搞的戀愛體質》。（圖／記者林育綾攝）

▲知名樂團歌曲改編漫畫。（圖／記者林育綾攝）

●MOJOIN 2025年三大計畫

一、創造平台差異化閱讀體驗：

提供有別於其他平台閱讀體驗，MOJOIN將嘗試運用AI與新技術，預計推出閱讀BGM背景音樂、動態場景、說書等功能，強化閱讀時的沈浸感與角色情感連結。

此外，超萌「條貓」化身駐站小幫手，除了有趣的客服引導，還能根據讀者偏好，進行聊天互動與作品推薦，提升閱讀互動。

二、抖內機制上線、跨國合作：

MOJOIN首度啟動的「抖內」機制，透過番外篇、限定內容收費，建立可回饋給作者的課金機制，讓讀者可以更直接地支持喜歡的作品，鼓勵作者持續創作。同時也將推出周邊線上專賣店，朝IP粉絲經濟發展。

2025年也將重磅推出台日共製作品，並嘗試運用AI科技將作品進行多語系化處理，積極推動台灣原創作品國際化，拓展內容IP更多的商業動能。
 
三、跨域合作：

持續跨域合作、改編，2025將陸續推出重磅跨域企劃，包含與國師唐綺陽再度攜手合作《難搞的戀愛體質》第2季，另也與精釀啤酒品牌聯手，打造以職人文化為主題的漫畫系列，預計打造專屬啤酒杯，更將推出貓咪、旅遊等衍生應用，為粉絲帶來更多驚喜。

▲▼橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN舉辦「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，唐綺陽監製的宮位主題漫畫《難搞的戀愛體質》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼唐綺陽跨界合作漫畫《難搞的戀愛體質》除了將有實體書、影視化，也將推出第2季。（圖／記者林育綾攝）

▲▼橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN舉辦「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，唐綺陽監製的宮位主題漫畫《難搞的戀愛體質》。（圖／記者林育綾攝）

●松菸年末大賞《一起拼吧！》互動展

MOJOIN「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，1月17日至1月19日在「松山文創園區3號倉庫」舉辦，齊聚國師唐綺陽 Podcast 節目「唐陽雞酒屋」跨界合作改編《難搞的戀愛體質》、理想混蛋x芒果醬音樂企劃《看你聽的》第二彈、話題串流台劇《影后》改編作品等2024年大作，打造6大主題展區、4大互動體驗。

▲▼橘子集團旗下漫畫小說平台MOJOIN舉辦「第三屆年末大賞《一起拼吧！》」互動展，唐綺陽監製的宮位主題漫畫《難搞的戀愛體質》。（圖／記者林育綾攝）

▲周末還有人氣樂團芒果醬、明星作家謝東霖、花於景簽書會。（圖／記者林育綾攝）

《難搞的戀愛體質》以「十二宮位」為主題，打造角色和故事，展區中唐綺陽更在畫面透過影片親自「推坑」介紹作品，現場也能直接搶先閱讀。

周末還有人氣樂團芒果醬、明星作家謝東霖、花於景簽書會，活動期間展區免費入場，現場閱讀收藏作品即可獲得造型爆米花等限定好禮，還有機會抽中「海風號二日遊」雙人套票。此外，MOJOIN更於過年前夕，結合精選漫畫與小說推出話題運勢測驗「拼出你的2025」，以趣味的四格漫畫小說拼圖解析2025年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
A-Lin小巨蛋才唱一句...突喊卡！
男神玄彬與101大樓合照公開了！
科大尾牙驚傳食物中毒！33人腸胃不適
苗博雅發文了！「這個國家有更重要的事」
黃麟凱勒斃女友反問：關我啥事？　刑警「4靈魂拷問」讓他崩潰認
黃麟凱拖到22：02才槍決伏法！原來辯護律師團突然接連出招

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏科大尾牙驚傳食物中毒！33人腸胃不適　4人就醫1人住院

金峰魯肉飯爆停業！店家公告曝光

唐綺陽監製漫畫搶先看！國師現身松菸推坑　十二宮位主角曝光

周末雨區逐步擴大　春節前夕變天「冷氣團再急凍」

賴清德、陳其邁蛇年小物來了　民進黨高市黨部週日限量發送

句尾有ㄛ不寫「喔」！他一查「要小心呵」傻了：好嘲諷

帶5歲女兒上廁所！媽媽「被震撼教育」馬上道歉　網讚：好棒的互動

【廣編】分享生活的「笑料」！2025第22屆利百代之星繪畫比賽開跑

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

快訊／2地非常寒冷！低溫特報擴大10縣市　冷到明早

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

腰力全開再來個大字形開腳落水　忍者不是誰都能當的...

屏科大尾牙驚傳食物中毒！33人腸胃不適　4人就醫1人住院

金峰魯肉飯爆停業！店家公告曝光

唐綺陽監製漫畫搶先看！國師現身松菸推坑　十二宮位主角曝光

周末雨區逐步擴大　春節前夕變天「冷氣團再急凍」

賴清德、陳其邁蛇年小物來了　民進黨高市黨部週日限量發送

句尾有ㄛ不寫「喔」！他一查「要小心呵」傻了：好嘲諷

帶5歲女兒上廁所！媽媽「被震撼教育」馬上道歉　網讚：好棒的互動

【廣編】分享生活的「笑料」！2025第22屆利百代之星繪畫比賽開跑

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

快訊／2地非常寒冷！低溫特報擴大10縣市　冷到明早

立院統刪預算震憾百家媒體數萬從業人員　媒體公會緊急聲明

國台辦：旅遊問題不在小兩會溝通　台灣應解除各種阻撓禁限

韓媒：公調處已向法院「聲押尹錫悅」

「證件妹」吳佳穎封后、張潞稱王　中華隊東南亞錦標賽首日6金

每天喝「1飲品」可降17%大腸癌風險！研究揭原因

A-Lin小巨蛋開唱「爆酒後台上失控」　才唱一句...演出突喊卡！

施柏宇祝柯佳嬿「20x2快樂」　林思宇狂被喊「姐」：我可演他繼母

男神玄彬與101大樓合照公開了！　賈永婕嗨喊：賈董人生KPI達成

東森購物限時獨家！adidas探索4.0防水高性能外套新年優惠開搶

苗博雅發文了！「這個國家有更重要的事」

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

絞殺母女「黃麟凱卻死得沒感覺」！網曝原因

苗博雅「不該拿死囚的血來暖民調」　網朝聖舊文

台南彩券行開3.94億大樂透！得主送66萬大紅包

黃仁勳「一口沒吃」就離開！　逢甲夜市官方曝私下對話

73萬人領錢了！他曬「7萬3年終獎金」

2025年翻身第一名星座出爐！

10度冷爆「哪款被子保暖又輕」！內行推2神物

黃麟凱考上街頭藝人「期待有天路人的掌聲」

嘉義陳聰明沙鍋魚頭本月歇業

年前「斷捨離」注意！大掃除打包回收別用這類袋子　違者最高罰6000元

更多熱門

相關新聞

拼出你的2025四格預測！

拼出你的2025四格預測！

台灣原創圈年度盛事—MOJOIN年末大賞，將於2025年1月17日至19日在松菸三號倉庫盛大舉行。以「一起拼吧！」活動主題，邀請芒果醬Mango Jump、VTuber 厄倫蒂兒接力演出，大手作家花於景、謝東霖簽書盛會，打造台灣原創IP全新娛樂體驗。

MOJOIN年末大賞1/17-19免費入場

MOJOIN年末大賞1/17-19免費入場

MOJOIN獨家連載《叛逆玩家》來襲

MOJOIN獨家連載《叛逆玩家》來襲

MOJOIN《非人狂歡夜》攜手漫畫家

MOJOIN《非人狂歡夜》攜手漫畫家

MOJOIN漫畫創作祭徵稿

MOJOIN漫畫創作祭徵稿

關鍵字：

MOJOIN

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面