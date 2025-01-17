罰不怕！又有女遊客闖阿里山林鐵軌道　最高恐挨罰5萬

▲▼ 民眾行走阿里山鐵路，林鐵及文資處會同警方依法裁罰 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山林業鐵路已於113年7月6日全線通車，克服15年前因為莫拉克風災所受嚴重創傷，重回由嘉義搭乘小火車到阿里山的光景。沿線許多景點秘境，吸引不少遊客探訪，但軌道本身並不是遊憩區域，行走其中可能會遇到行駛中的列車，造成不可預期的危險。經長期宣導，有許多民眾甚至有旅遊業者安排行走軌道遊程，已嚴重影響行車安全，且違反鐵路法規定。林鐵及文資處呼籲，請民眾切勿行走軌道，以免觸法，以維護行車與自身安全。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今(17)日上午會同嘉義縣警察局竹崎分局竹崎派出所，前往樟腦寮車站至獨立山車站區段執行取締工作，當場發現1名遊客違規行走軌道，依據鐵路法第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者將處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，為一人一罰，後續將由竹崎分局函送交通部鐵道局裁罰。

林鐵及文資處連續多次與嘉義縣警察局竹崎分局聯合執法取締，違規行走軌道的民眾已有減少。不僅是執法的成效，也反映出民眾對維護鐵道安全的認同。

阿里山鐵路景色吸引許多遊客到訪，但林鐵及文資處提醒遊客保護自身安全，阿里山鐵路沿線橋梁隧道勿走勿留勿進入，林鐵及文資處未來將加裝攝影機，民眾勿抱持僥倖心態，不僅危險又造成荷包失血。