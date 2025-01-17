沒逛成逢甲！Cheap安慰老黃不用太難過：台灣夜市9成都長一樣

▲許多人湧入逢甲夜市一睹黃仁勳風采 。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳16日現身台中，晚上前往逢甲夜市，沒想到湧入「追勳潮」，什麼都沒吃到就離開了。網紅Cheap先是發文直嘆丟臉，因為有大媽想要來討紅包，更有不良分子直接攔路要錢，「是乞丐嗎？簡直亂七八糟。」稍早他再度發文，「老黃也不用太難過，台灣夜市9成都長一樣，賣一樣的東西，口味也差不多」，引發議論。

Cheap今（17）日中午在粉專引述，看到逢甲夜市主委表示，攤販興奮不已，已備好必吃「逢甲3寶」，一定得讓黃仁勳嚐嚐「大腸包小腸」、「蔥油餅」、「明輪蛋餅」，結果卻是人潮混亂，黃仁勳一口都沒吃到，逛不到30分鐘就選擇離開。

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Cheap接著進入主軸「#夜市都長一樣」，隔空安慰黃仁勳，「老黃也不用太難過，台灣夜市9成都長一樣，賣一樣的東西，口味也差不多」，每次查某夜市美食，出現的都是地瓜球、骰子牛、蔥油餅、臭豆腐、木瓜牛奶、排骨酥、滷味、雞排等等，「你在基隆廟口和墾丁大街都看得到。」

Cheap就說，多數攤販的原料來自相同的批發商，口味再怎麼調整，其實差異都不大，很少有真正的地方小吃或創新的。就算有看到創新的美食，很多都是抖音上看得到的中國小吃，肉夾饃、酸菜魚、梅花糕之類的。

至於為什麼會這樣？他直嘆，「套入萬用公式，咱們呆灣郎就愛賺快錢～投入時間成本研發新菜色，失敗你負責嗎～」但他也強調，「沒說這樣不好，我還是很愛去夜市啊～」

話題引發討論，「感覺去一些小城市的夜市，才會有自售的特色食物生存」、「有特色的小吃ㄧ出來就馬上抄來抄去…」、「公司日本長官說，台灣各地夜市和老街都差不多，真的。」

貼文還引來5.2萬粉的部落客「M8喝酒老實說」表示，「就高雄來說，在地人會去吃的都是傳統夜市，而不是那種觀光炒短線的」，像是他覺得去「光華」比去「六合」還要道地，而且平均售價還便宜了不少；南高有「自強夜市」；北高則是「瑞豐夜市」稱王，但版圖似乎也開始鬆動了，「所以在地人會逛的夜市才是夜市。以前吃夜市售價都算是合理便宜，現在都跟餐廳差不多了！」