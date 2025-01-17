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里長LINE群傳雜誌當「里民服務」！公會硬起來提告：內容有價

▲▼台北市雜誌商業同業公會舉行記者會「內容有價、侵權案告捷：百家媒體攜手保護著作權」。（圖／記者林育綾攝）

▲台北市雜誌商業同業公會舉行記者會，共同宣告「內容有價、保護著作權」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2023年某區里長在LINE群組轉傳雜誌PDF檔案，遭到檢舉，經雜誌勸告後仍堅持只是在做「里民服務」並態度強硬，雜誌公會聯合會員提告，強調「內容有價」尊重創作者，經一年多審理，法院於去（2024）年11月判決被告拘役30天，並駁回上訴。

台北市雜誌商業同業公會今（17日）舉行記者會「內容有價、侵權案告捷：百家媒體攜手保護著作權」，呼籲社會大眾重視智慧財產權，切勿非法轉傳完整內容，共同維護內容創作的價值與產業未來。

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會中提到，2023年某區里長因在LINE群組非法轉傳雜誌媒體PDF檔，遭到檢舉後，雜誌原先要求里長在群組中澄清，宣告尊重智慧財產權，不過據悉該里長態度強硬，且堅持自己只是在做「里民服務」，不認為自己行為有違法。

雜誌公會聯合會員決定提告，過程中被告方也不斷再上訴，經過一年多審理，法院於2024年11月判決被告拘役30天並駁回上訴。雜誌公會表示，此結果彰顯法律對侵權行為的嚴正態度，也再度強調「內容有價」的核心理念。

▲▼台北市雜誌商業同業公會舉行記者會「內容有價、侵權案告捷：百家媒體攜手保護著作權」。（圖／記者林育綾攝）

▲台北市雜誌商業同業公會舉行記者會，強調內容有價、尊重創作者、打擊侵權。（圖／記者林育綾攝）

雜誌公會藉此機會提醒消費者，任何形式的非法轉傳，包括雜誌電子檔案或盜版連結，皆屬侵權行為，可能導致法律責任。合法使用與分享內容不僅是對創作者的尊重，更是維護知識產業生態的重要一步。

公會會員也提到，民眾如果喜歡雜誌的內容，可透過官方授權平台、合法管道來閱讀，最好是能購買支持，或者圖書館也能借，避免違法侵權方式傳閱，以實際行動支持內容產業。

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