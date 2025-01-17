醫院年終揭曉！長庚4.7個月「加發1.5萬紅包」、新光最高3.75個月

▲長庚醫院王瑞慧董事長（中間第一排左7）親自出席體系的年終會暨員工表揚典禮，勉勵全體員工繼續創新與追求卓越。（圖／長庚醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

又到年終獎金發放時節！長庚醫院今日宣布年終4.7個月，加發1.5萬元紅包，發出的年終總額逾44.22億元，預計下周入帳，讓員工們過個好年。新光醫院則是宣布今年年終獎金比照去年，最高發放3.75個月再加3000元額外獎金。

年關將近，在全台擁有九大院區的長庚醫療體系年終獎金一直被視為各大醫院的天花板。院方今日宣布，面臨全國缺工、健保給付限制下，持續在臨床、研究、教學及公益領域表現卓越，獲獎豐碩，為感謝員工們的齊心努力，2024年終獎金發放4.7個月本薪，另加發1.5萬元紅包，共將發給2萬3千名員工，估計發出的年終總額逾44.22億元。

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長庚決策委員會主委程文俊表示，在醫療環境仍然艱困的情況下，有賴全體同仁堅守崗位，使得各項醫療品質提升、教學及研究創新等均有優秀的表現。

新光醫院副院長洪子仁表示，新光醫院今年年終獎金將依照考績，發放3個月到3.75個月，再加3000元額外獎金。雖然發的額度跟去年一樣，不過受到今年院方陸續有宣布人員加薪、還有升遷、年資等各種因素，所以發放的年終總額仍比去年增加3千多萬，年終支出增加16%。