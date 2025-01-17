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97歲翁肺炎猛喘！在宅急症醫師深夜10點出診　2小時緩解緊急狀況

▲▼北醫大體系今日於萬芳醫院分享「在宅醫療」成果。（圖／記者洪巧藍攝）

▲北醫大體系今日於萬芳醫院分享「在宅醫療」成果。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

高齡97歲的羅先生因為罹患肺炎接受萬芳醫院在宅住院治療，某天晚上突然很喘，家屬警覺狀況不對趕緊致電醫院24小時Call Center，主治醫師晚上10點多率領團隊並攜帶儀器、藥物前往病患家中，發現患者合併心臟衰竭有水分問題，緊急用藥處理約2小時緩解狀況，也避免家屬通知119，往返醫院急診的奔波。

因應高齡化社會挑戰，也希望讓長者能在家安老，健保署去年7月1日啟動「在宅急症照護試辦計畫（Hospital at Home, 簡稱HaH）」，讓行動不便、失能民眾可以在家接受感染急症治療。北醫大旗下的萬芳醫院、北醫附醫與雙和醫院皆參與提供在宅醫療服務，今日分享醫療成果。

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萬芳醫院院長劉燦宏直言這創造三贏，對家屬來說，家中長輩住院不僅是床位難找，還有輪班、找人照顧等問題，且病人自己也不喜歡住院，醫院端則有病床數緊張等問題。這樣的計劃讓患者可以在宅住院，減少病人在機構或醫院內的往返，避免醫院內交叉感染風險，同時提升醫療可及性。

萬芳也為此規劃完善措施，包含綠色通道、因應突發狀況設立24小時Call Center諮詢，搭配IoT遠端監測、臨床照護以及後送機制，甚至也和深坑的一家診所合作，讓服務能觸及偏遠地區。

萬芳醫院社區醫學部副主任、急診醫師楊智皓現場簡報指出，團隊都配備床邊感染指數檢測儀、居家型超音波儀器，以及IoT遠端生命監測設備，數據都會先回傳到Call Center，由值班護理師監控，並在數據異常時聯繫醫師。

▲▼在宅急症照護試辦計畫的照護模式，讓病人能夠在最熟悉的家中接受治療，醫療團隊則提供專業的支持與照護。（圖／萬芳醫院提供）

▲在宅急症照護試辦計畫的照護模式，讓病人能夠在最熟悉的家中接受治療，醫療團隊則提供專業的支持與照護。（圖／萬芳醫院提供）

楊智皓分享，該名97歲病患就因為肺炎被收案居家住院治療，因為某天晚上突然喘起來，家屬與Call Center聯繫評估後認定無法電話中處理，隨即向身為主治醫師的他連絡。

楊智皓隨即返回醫院，先透過視訊診療判斷得到現場，便啟動緊急措施，在晚上10點與團隊帶著超音波、藥物等到患者家中，評估確認應該是併發心臟衰竭出現水分問題，打了利尿劑之後觀察其狀況，經過兩個多小時緊急處理，確定改善後才離去。

楊智皓說，他們隔天再去看患者，發現其精神變得非常好，恢復穩定。而這趟處理不僅避免了家屬可能要叫 119，舟車勞頓把病人送到急診室來回，造成不必要的浪費，家屬感受也會比較好。

曾經是在宅急症照顧收案對象家屬李小姐分享，父親有失智症已經臥床3年，常常因為感染得要住院，一聽到住院就十分緊張。去年7月時又因為泌尿感染合併肺炎來萬芳醫院掛急診，被告知有在宅住院服務，不用在醫院打點滴待上一兩周，他們決定試試，而在團隊細心指導照顧下，父親感染第3天就控制住、恢復良好。

▲▼萬芳醫院醫療團隊前往病人家中進行診療，讓病人無須往返醫院，也減輕了家屬照護壓力，同時，也有效緩解急診室與住院病床的資源壓力，實現多方共贏。（圖／萬芳醫院提供）

▲萬芳醫院醫療團隊前往病人家中進行診療，讓病人無須往返醫院，也減輕了家屬照護壓力，同時，也有效緩解急診室與住院病床的資源壓力，實現多方共贏。（圖／萬芳醫院提供）

健保署長石崇良指出，統計失能長者到醫院住院最主要的原因有3個，分別是泌尿道發炎、肺炎以及軟組織感染，這3項占比可達80%，但其實這些常見感染問題治療相對單純且標準化，主要就是抗生素的控制。

為了避免老人家因為這些感染而動輒住院，石崇良說，健保署從去年7月1日開始推動「在宅急症照護試辦計畫」，搭配遠距醫療科技將醫院的照顧搬到家裡，約有700多個團隊、近4000名醫護人員投入社區協助照護，去年全國有將近1300名病患參與這樣的「在家住院」，其中北醫體系照護就超過百名，是全國最多。

石崇良也宣布，今年會編列更多預算並擴大適用對象，預計第2季要納入「安寧病人」，若有其他急性狀況可在家照護。

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