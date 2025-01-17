性平預算砍剩3000元惹議　牛煦庭：把沒協商的提案當定局就是抹黑

▲立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

114年度中央政府總預算刪凍爭議不斷，國民黨立委徐欣瑩、牛煦庭、許宇甄等人提案刪減行政院性平處預算1627萬元，使得該處預算只剩3000元。對此，牛煦庭表示，提案的預算金額，是談判策略的運用，提案砍得兇，行政機關才會認真以對，把尚未協商溝通的提案，拿來當成已經三讀的定局，這就是惡意抹黑，意圖打擊在野黨把關預算的力道。

「安靜的等，等造謠仔翻車」，牛煦庭提到，預算審查有程序，委員提案，是為了討論、監督，同黨委員互相連署，是常態。提案的預算金額，是談判策略的運用，提案砍得兇，行政機關才會認真以對。溝通協商的內容，才是決定最終處理方式與額度的關鍵。行政院的預算，因為秘書長不來備詢，無法進入委員會審查，所以到了朝野協商階段，才進入行政端與委員的溝通環節。

牛煦庭表示，行政院的官員，昨天下午已經到徐欣瑩委員的辦公室，詳細說明新年度性平業務與工作內容，並且理性和氣地討論出減列、凍結的數額，與解凍的條件。這樣的結果，行政院願意接受；這樣的溝通，才是立法院的常態。

牛煦庭提到，朝野關係不睦，從昨天開始，網路上大量斷章取義的訊息，把尚未協商溝通的提案，拿來當成已經三讀的定局。性平、公視、農業部等等，都是同個套路，這不是對預算審查過程的徹底無知，就是惡意抹黑，意圖打擊在野黨把關預算的力道。

牛煦庭也說，做立委，就要有當壞人的心理準備，他不介意吃悶虧，也可以被質疑。他只希望質疑和批評，要建立在查證、以及對程序的充分了解之上。



