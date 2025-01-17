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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍「大砍公視預算」遭切割？　網酸：輿論反彈國民黨才收手

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍提案大砍公視預算23億元，遭影視工作者們反彈。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪∕台北報導

國民黨立委陳玉珍提案大砍公視23億全額預算，此舉遭質疑將導致公視難以運作，諸多影視工作者也擔憂創作的補助金將受到影響，然而，國民黨立委葛如鈞昨（16日）卻反駁，國民黨沒有要刪除公視23億預算，還指控網友是「子虛烏有」，對此，網友們則不領情反酸，「陳玉珍不是國民黨立委？」並直言，要是沒有輿論反彈，國民黨才不會收手。

陳玉珍提案大砍公視23億元的全額預算，並發下誑語自己「不會縮手」，引發影視工作者們擔憂，公視將難以運作，連帶影響多部已經受補助金核定的作品產製進度，此外，雲門舞集創辦人林懷民、金馬導演楊力州、金馬編劇王小棣等業界大咖還為此發起聯署聲援公視。

然而藍委葛如鈞卻發文狠嗆，要公視不要被害妄想、情勒公眾，預算審查是立法委員天職，在野黨有政治表態的空間，削減金額只是委員爭取談判空間的「提案」，並非最終定案。

葛如鈞進一步指出，國民黨目前只有在第一輪時，先凍結公視預算5000萬元，國民黨並未刪除公視23億預算，要網友們不要「子虛烏有」。不料，網友們不領情反批，「中國國民黨正常發揮」、「陳玉珍不是國民黨立委？」、「每次被罵才在說別人抹黑」，也有人直指，要是沒有輿論反彈，國民黨才不會收手。

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