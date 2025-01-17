年前「斷捨離」注意！大掃除打包回收別用這類袋子　違者最高罰6000元

▲過年前許多家庭都會大掃除，但打包回收用「不透明塑膠袋」是不行的，違者最高罰6000元。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

農曆新年前是「斷捨離」的好時機，家家戶戶都會趁著年前大掃除。不少人都會買黑色大塑膠袋，打包垃圾或回收物，但其實這是違法的。新北市環保局有宣導，回收物不可使用不透明塑膠袋盛裝，違者最高可罰6000元。

新北市環保局早在臉書粉絲專頁「新北i環保」發文宣導，強調不能用「不透明塑膠袋」打包回收物，這是為了減少垃圾混入的情形，供清潔人員方便判斷內容物，並確認回收物裡面是否有危險物品，除了增加回收效益外，也能保護清潔人員的安全。

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▲新北市環保局粉絲專頁「新北i環保」提醒，裝回收物要用透明塑膠袋，違者最重可處6000元罰鍰。（圖／翻攝自臉書／新北i環保）

不過，在貼文底下也湧入部分民眾抱怨，「才買一大綑（黑色塑膠袋），說換就換沒替人民想想」、「前陣子才剛買一大捆黑色大垃圾袋準備來裝紙容器的」，還有人認為這樣規定很擾民，「跟以前一樣就好，現在規定東規定西的，只會讓垃圾量變多」、「政策擾民，又宣導不足」。

對此，新北市環保局在留言區補充說明，若使用不透明塑膠袋裝回收物，不可綑綁打包，還要敞開開口，建議民眾可使用紙箱、紙袋、布袋或可重複使用環保袋盛裝資源回收物品。否則違者將依廢棄物處理法處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

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