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時隔1751天再執行死刑！上次槍決2020年翁仁賢燒死6人

▲▼翁仁賢除夕縱火燒死6至親，槍決伏法前還嗆家人會追殺好幾個輪迴。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲翁仁賢除夕縱火燒死6至親，槍決伏法前還嗆家人會追殺好幾個輪迴。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者林緯平／綜合報導 

法務部長鄭銘謙上任後首度簽准執行死刑執行命令，32歲的黃麟凱因在12年前以童軍繩殺害女友及女友母親，被依性侵殺人、殺人罪判處死刑，並在2017年定讞。這也是繼2020年蔡英文政府槍決翁仁賢後，時隔1751天再度有死囚踏上刑場。

桃園龍潭一名么子翁仁賢自幼認為父母、兄長不公平對待，受到心理創傷後，呈現自閉與自戀人格特質，2016年除夕夜他決定趁圍爐機會殺害全家人，趁隙往飯廳潑灑汽油後點火，造成父母、看護、姪媳以及2名親姪共6人身亡；2020年愚人節當日執行槍決前，他留下遺言：「家人好好保重身體，我會追殺好幾個輪迴」

這場除夕惡火共造成6死5傷，翁家兩老、看護、姪媳及三哥姪子無法及時走避，在餐廳內遭烈焰吞噬，局部肌肉、骨骼碳化，胸、肺臟及腹部腸道被烈焰燒至裸露，造成熱休克當場死亡；三哥姪女則有90%燒燙傷，緊急送醫後仍因急性腎衰竭合併敗血性休克而不治死亡。

2020年4月1日愚人節當天，法務部批准死囚翁仁賢的死刑執行令，這是蔡英文政府在任內執行的第2位死刑犯，面對生命最後一刻，翁仁賢一度抵抗不配合，被拖出囚房吃完最後一餐，他還稱不想打麻醉，想要好好享受死亡的過程，但最終沒讓他如願，留下遺言「家人好好保重身體，我會追殺好幾個輪迴」後，翁仁賢這才伏法身亡，但親屬認為他已非家人，因此拒絕領回翁仁賢遺體。

▲▼翁仁賢19:45伏法槍決。（圖／記者宋良義攝）

▲翁仁賢伏法槍決現場。（圖／記者宋良義攝）

前法務部長蔡清祥在2018年及2020年各執行了一次死刑，但此後4年沒有再執行死刑，曾引來國民黨立委吳宗憲的質疑，認為這是一種技術性的廢死。對此，蔡清祥公開回應，無關個人因素，完全依照法律規定，只要所有救濟程序均已完成，就應當執行死刑。

法務部官員進一步解釋，根據1999年頒布、2018年修正的「審核死刑案件執行職施要點」，必須確認死刑案件的被告已經收到判決，包括非常上訴等所有救濟程序均已完畢，最高檢察院才能將案件呈報給法務部簽准執行。至於台灣是否應廢除死刑制度？法務部作為行政機關，將依法行政，並將在憲法法庭上主張，目前的死刑制度並未違反憲法。

更詳盡死刑專題報導：死刑　刑？不行？

 

 

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