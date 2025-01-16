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貝佐斯旗下藍源「新葛倫火箭」首度發射升空　成功進入軌道

▲▼藍源發射旗下首枚軌道運載火箭「新葛倫」。（圖／路透）

▲ 藍源發射旗下首枚軌道運載火箭「新葛倫」。（圖／路透）

文／中央社

億萬富豪貝佐斯的航太公司「藍源」今天發射旗下首枚軌道運載火箭「新葛倫」。這是該公司首次進入地球軌道，以挑戰太空探索公司（SpaceX）制霸商用太空市場的局面。

法新社報導，網路直播顯示，藍源（Blue Origin）重型載運火箭新葛倫（New Glenn）的首次發射任務遭延遲數年後，終於在今天凌晨2時3分（台灣時間今天下午3時3分）從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）發射升空。

藍源在社群平台X發文證實，「升空！新葛倫首度飛向太空。」數分鐘後，藍源再度宣布，這枚火箭已越過國際普遍定義大氣層和太空交界的卡門線（Karman Line）。

該公司隨後宣布，「確認第2節推進器關閉。新葛倫的第2節和酬載現已進入軌道。」

這枚火箭以傳奇美國太空人葛倫（John Glenn）之名命名，高98公尺，約相當於32層樓高。火箭原預定13日從卡納維爾角基地發射升空，此後發射任務在倒數計時階段多次暫停後宣告延後。

透過這項代號NG-1的任務，世界第2富有的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）將目標直接瞄準世界首富馬斯克（Elon Musk）。

馬斯克旗下「太空探索科技公司」（SpaceX）透過其獵鷹9號（Falcon 9）和獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）在軌道發射市場占據主導地位。

SpaceX也計劃在本週進行旗下重型運載火箭「星艦」（Starship）的第7次軌道試飛任務。（譯者：施施／核稿：陳政一）

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