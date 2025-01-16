高鐵12列新世代列車明年起交車　新家曝光「二檢廠後年底完工」

▲高鐵「第二車輛檢修廠」2027年底完工。（示意圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／高雄報導

配合新世代列車2026年起陸續運抵台灣，高鐵於左營基地規劃新建「第二車輛檢修廠」動工，被視為「高鐵新列車的家」，工程經費約51億元，預計2027年底完工，啟用後將可擴大維修量能並增加駐車空間。

台灣高鐵耗資約285億元向日立東芝聯盟採購新世代列車，共購買12組新世代列車，2026年起陸續交車，因應新車停放和檢修空間，高鐵於左營基地興建「第二車輛檢修廠」，總面積2.4萬平方公尺，依2023年最新耐震技術規範，採鋼結構系統設計，配置6股檢修軌，未來將可增加列車駐車空間外，並可執行車隊日檢、月檢、車輛清洗作業。

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高鐵公司表示，左營基地「第二車輛檢修廠」完工後，車輛維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組。

▲高鐵「第二車輛檢修廠」2027年底完工。（示意圖／高鐵公司提供）

根據台灣高鐵規劃，「第二車輛檢修廠」預定2025年1月完成第一階段「基樁工程」，總計617支基樁全數打入地基，後續規劃執行「鋼構製造及基礎工程」施工，預計2027年底完工。

第二檢修廠採綠建築設計，包含廠區保水、低碳節水等設計，為低碳建材，並增加綠地植被面積增加，設計也採開放式屋頂與立體通風口自然通風，利用熱空氣上升的自然原理，實現空氣流通、減少內部積熱，保持建築內適宜的溫度與濕度環境，降低對空調和機械通風的依賴，達成節能效果。

▲高鐵「第二車輛檢修廠」採綠建築。（示意圖／高鐵公司提供）

此外，二檢廠屋頂也裝設約3,660片太陽能板，約可供廠內1,318kWp電力；屋頂另裝設雨水收集系統，可回收、過濾再利用於植栽澆灌等用途。