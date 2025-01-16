日本春畫「章魚與海女」真實再現？這次緊纏男模下身　結局超驚人

圖文／鏡週刊

日本浮世繪大師葛飾北齋創作「章魚與海女」，成為流傳200年的春畫鉅作，不過現在似乎有「真人版」出現，而且這次有活生生的章魚，換成貼近男生。

據英國《每日郵報》報導，義大利男模柯拉（Federico Cola）日前到非洲島國塞席爾（Seychelles）度假，不過當柯拉在海中享受美好時光時，突然遭一隻章魚纏上，導致柯拉一度跌在水中。影片可見，章魚率先從柯拉的下身攻擊，用觸手緊緊纏住柯拉的下半身，因此導致柯拉重心不穩，跌在水裡。

▲ 柯拉任由章魚在身上爬。（翻自《每日郵報》）

不過柯拉並沒有反擊，後來反而跟這隻章魚當好朋友，還讓章魚在他身上爬行，最後把章魚放回大海。柯拉事後打趣地說，「我似乎找到了我的愛！（她也找到了我）」隨後這段影片也引起網友們關注與討論，網友們紛紛直呼：「太酷了，這是一段冷靜、勇敢又有趣的互動。」、「史上最可愛的海洋生物友誼。」、「猛男演算法和章魚演算法，把我帶到這裡！」

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