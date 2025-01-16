「聰明沙鍋魚頭」之爭！延燒8年終落幕　嘉義陳聰明本月歇業

▲嘉義除了火雞肉飯，沙鍋魚頭菜也成為代表性美食 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市知名美食名店林聰明沙鍋魚頭人氣強強滾，8年前陸續有幾家店，也以沙鍋菜為主題號召饕客，其中一家就是由前民進黨市黨部主委陳英華取名的「陳聰明沙鍋魚頭」，但後者去年底驚傳歇業，對此，鄰近店家表示，房東漲租金應該是歇業的主要因素。

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▲ 陳聰明沙鍋菜近日傳出歇業 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市知名沙鍋魚頭菜老店林聰明，美味傳三代，近幾年更登上Netflix最新紀錄片《世界小吃》成為國際，甚至成為台灣家喻戶曉的美食小吃，到嘉義的遊客除了火雞肉飯就會到這大啖美食。不過幾年前年出現了幾家競爭對手，其中一間店名甚至取名叫「陳聰明沙鍋魚頭」，更是挑在林聰明中正路本店不到五十公尺旁開店，甚至豎起「不能給一家獨霸」的看板，山寨度極高，讓遊客霧裡看花。

▲ 林聰明沙鍋菜平假日總是人潮滿滿 。（圖／記者翁伊森攝）

陳聰明後來則遷店至垂楊路及新民路口，去年底陸續傳出不續租將停業的消息，據了解，隨著台積電來嘉義，以及嘉義生活機能高的因素導致地價上升，店東醞釀調整房租，因此去年底已經陸續作歇業準備，今年一月正式歇業。

兩家沙鍋魚頭是選用大頭鰱或是龍虎斑先下鍋油炸，裡面都有香菇、白菜、木耳、金針、豆皮、豆腐等等，湯頭較清淡，林聰明的則另外加了肉片及爆炒過的蔥段和辣椒，沙茶混搭湯頭偏油偏甜，口味相對濃郁，近年更積極拓展版圖，挑戰機場餐廳以及美食商場，推出泡麵以及龍蝦鍋等周邊商品，讓沙鍋菜成為嘉義驕傲。