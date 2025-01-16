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南投男北上禮佛...忘了精舍在哪　警見「功德山」3字達成任務

▲南投男子北上禮佛忘了精舍地址求助警方。（圖／龜山警分局提供）

▲南投男子北上禮佛忘了精舍地址求助警方。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

南投縣一名75歲陳姓男子日前北上，打算前往曾經跟團北上前往的龜山區某精舍參拜禮佛，卻忘記地址及精舍名稱，於是求助龜山派出所，員警依精舍經文小卡片「功德山」字句，尋得龜山區萬壽路二段與茶磚路口該精舍宗教道場，老翁對於員警積極協助萬分感謝。

▲警方載著男子沿路尋找「功德山」，終於尋獲禮佛處。（圖／龜山警分局提供）

▲警方載著男子沿路尋找「功德山」，終於尋獲禮佛處。（圖／龜山警分局提供）

昨日上午9時許，龜山派出所警員賴建璋、曹惟智見一名男子在派出所前徘徊，主動向前詢問時，發現男子行動遲緩又重聽無法清楚表達訴求，經警方多次詢問後，僅得知陳姓男子由南投獨自搭乘火車並轉乘公車欲至本所轄區寺廟禮佛，地點大約為萬壽路一帶，但陳男已迷失方向不知寺廟所在。

員警不斷說出大小廟宇名稱仍然換不起男子記憶，所幸員警在其行李中找到一張經文小卡片印有「功德山」字句，警方鍥而不捨的精神，載著男子沿龜山區萬壽路尋找，終於在萬壽路二段與茶磚路口旁一棟大樓外牆懸掛有「功德山」巨幅海報，陳男看見想起來於是直上9樓找到該精舍宗教道場，而道場內的僧侶一眼便認出該男子定期在該處禮佛修行，陳男及其他信眾們十分感謝警方的大力協助。

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