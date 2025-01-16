快訊／涉「泰達幣洗錢」50萬交保！　土城偵查隊長調新北刑大

▲▼土城分局偵查隊長黃祺瑋，涉虛擬貨幣洗錢案被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者陸運陞、邱中岳、戴若涵／新北報導

新北土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局二大隊偵查正伍國榮、張雅綸，涉嫌幫助捲入88會館案的「黃金大亨」睿森銀樓負責人涂誠文以泰達幣洗錢，黃、伍、張均以50萬元交保，針對3人懲處部分，刑事局、新北市警察局回應了。

對此，刑事局回應，由於2人均非主管職，將待案件調查至一個段落後，再行懲處；新北市警察局則表示，會先將黃員調回新北市刑大，後續由督察組裁量懲處。