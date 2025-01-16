基隆市警察局長林信雄上任　謝國樑期勉打造安全宜居城市

▲新任基隆市警察局林信雄（右1）。基隆市長謝國樑（右2）、警政署副署長廖美鈴（左2）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局今（16日）舉行卸新任局長交接典禮，由市長謝國樑親自主持，謝國樑除祝賀資歷豐富的林信雄局長榮膺新職至基隆服務，也肯定調派至航空警察局的卸任局長翁群能在基隆任內的貢獻，期許全體員警在林局長的帶領下，順利推動基隆各項警政工作，將基隆打造成為更安全幸福的城市。

謝國樑表示，卸任翁群能局長於2024年初調派基隆後，積極協助市府推動各項治安及交通工作，深獲肯定，任內也與市府、市議會、各級民意代表及機關團體保持良好互動，推動警察局各項警政工作成績斐然。

▲新任局長林信雄中央警察大學55期刑事警察學系畢業、中央警察大學刑事警察學系碩士及犯罪防治學系博士。

謝國樑介紹，新任林信雄局長是中央警察大學55期刑事警察學系畢業，擁有中央警察大學刑事警察學系碩士及犯罪防治學系博士的學歷，曾任內政部警政署刑事警察局預防科及偵查科科長、桃園市政府警察局大溪分局、大園分局、楊梅分局及桃園分局分局長、保安警察第三總隊主任秘書、保安警察第二總隊副總隊長、內政部警政署保安組組長、新竹縣警察局局長、內政部警政署刑事警察局副局長等重要職務，內外勤經歷相當豐富，並嫻熟各項危機及與情處理，深受各級長官肯定，進而拔擢為基隆市警察局局長，擁有豐富的學經歷，期許在林局長的帶領下，繼續為基隆市民打造安全、善良的治安風氣。

謝國樑也提到，本次高階重要警職人員異動中，原基隆市警察局副局長李青泉榮調苗栗縣警察局副局長，遺缺由彰化縣警察局副局長陳東成接任。維護良好的社會治安及交通安全，讓市民能夠安居樂業是市政的重點工作，期勉林局長及陳副局長加入基隆團隊後，能發揮專長，持續配合市府及警政署推動「行人共好」、「打詐儀表板」識詐宣導等政策、營造友善職場環境，繼續領導警察局全體同仁，共同為基隆市的治安維護工作努力，打造基隆成為更安全、更舒適、更幸福及更有愛的環境。