網紅「4女侍富尪」爆拍激戰片　脫口極端宣言：做了斷

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奈奈子「4女侍富尪」爆拍激戰片　脫口極端宣言：做了斷

奈奈子遭一名自稱是富商的正宮，踢爆她找介入婚姻還「4女侍奉一夫」，揚言手裡握有性愛片鐵證，陷入爭議。（圖／翻攝自Instagram／奈奈子 Koori）

▲奈奈子遭一名自稱是富商的正宮，踢爆她找介入婚姻還「4女侍奉一夫」，揚言手裡握有性愛片鐵證，陷入爭議。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

網紅奈奈子（Koori）曾是SWAG成人平台人氣直播主，轉型一般平台直播一樣受歡迎，近期卻被週刊爆料當富商小三，還揪姐妹跟富商泡裸湯「4女侍1夫」，正宮甚至表示手握激戰鐵證，令她飽受爭議。日前奈奈子駁斥所有指控後，無預警脫口極端宣言，想過用輕生做個了斷，讓粉絲都很擔心她。

奈奈子遭週刊爆料當富商小三，介入他人婚姻，隨後遭到網友出征、言語攻擊，她火速暫時關閉社群，在暫退社群後10日發聲駁斥指控，所謂的富商只是她昔日直播的榜一大哥，她只知道對方涉嫌走私被捕，已經斷聯半年以上，根本沒介入對方家庭，4女服侍的說法不正確，因為奈奈子當天因身體不適提早離開現場。

不過奈奈子反駁對方指控後，富商的正宮稱手握性愛影片的鐵證，也說尚未收到奈奈子道歉，強調有任何不實歡迎提告，正宮看起來十分有把握。

怎料，奈奈子14日突然在Instagram限時動態以黑底白字寫下心聲，「這些子虛烏有的事情難道一定要用輕生做個了斷嗎？原本以為的世界多麼美好，原來也只是我以為」，並分享一段話，「這個世界只有你一個人，你存在，世界就存在，你消失世界也不復存在」，簡單的文字透露她面對醜聞有多心累，也引發粉絲擔憂她是否會做出極端的事情。

奈奈子在10日的聲明中提到，「現在我終於鼓起勇氣努力面對謠言，並且希望不要有人和我一樣，被媒體惡意扭曲女性形象，忽略文中男性誇張惡劣的行徑，最後謝謝還在身邊支持我的人。」

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

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