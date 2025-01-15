廣東富可敵國！去年GDP總量「首次」突破14兆　再度進世界前10強

▲大陸廣東省2024年GDP總量「首次」突破14兆人民幣大關。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

2025年一月下旬，全大陸多省份密集進入一年一度的省級兩會時間。廣東省第十四屆人民代表大會第三次會議今（15）日開幕，最新《政府工作報告》指出，預計2024年廣東省GDP經濟總量邁上14兆元人民幣(換算台幣60多兆)，連續36年居於全大陸省市排行首位。

廣東省人代會今15日披露最新經濟數據，2024年廣東GDP總量預計「首次」突破14兆（單位：人民幣，同下），換算台幣60多兆，成為全大陸第一個14兆大省，連續36年蟬聯榜首。

GDP總量14兆是什麼樣概念？可用「富可敵國」來形容，全球各大經濟體中可排在前十，超過俄羅斯、澳洲等國家，同時全面超過「亞洲四小龍」。

▲廣東佛山南沙港碼頭。（圖／CFP）

廣東已連續36年蟬聯大陸經濟第一大省，廣東GDP相當於西北5省+東北3省的GDP總和。大陸改革開放之初，廣東經濟總量僅位列第五，不及江蘇、山東，以及東北的「老大哥」遼寧。

主要廣東擁有4座最賺錢金雞母，廣州和深圳2024年GDP列3兆元，佛山與東莞位列兆元，都位於珠江東岸的珠三角地區，4座城市GDP加起來佔廣東全省GDP七成左右。

「科技創新」也是廣東優勢，坐擁17家世界500強企業、51家中國500強企業、870多家境內上市企業、1982家小巨人企業、76000多家國家級高新技術企業。

上海、北京之後，目前已站上3萬兆台階有深圳、廣州、重慶。根據深圳「十四五」規劃綱要，2025年是深圳經濟衝刺4兆大關之年。

陸媒《深圳衛視》報導，近年來廣東把「百千萬工程」作為高質量發展「頭號工程」。省政府工作報告在安排2025年重點工作時，也將「百千萬工程」擺在十分顯要的位置，僅次於首位的國家重大戰略粵港澳大灣區的建設。

隨著深中通道、黃茅海跨海通道相繼開通，珠江兩岸已形成全大陸乃至全球最為密集的跨江跨海大橋群，這也成為改變廣東「東強西弱」經濟發展短板的關鍵。

今年的廣東省政府工作報告還提出，推動出台促進產業有序轉移條例，高質量建設15個承接轉移主平台和7個大型產業聚集區，完善深汕特別合作區、廣清經濟特別合作區管理體制。

▲繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

從珠三角轉向長三角，上海市第十六屆人民代表大會第三次會議開幕，上海市人民政府工作報告透露，2024年上海市地區生產總值突破5兆元大關；江蘇步步緊隨廣東，2024前三季度江蘇省地區生產總值同比增長5.7%，按增速計算，2024年江蘇經濟總量預計將突破13兆元。

廣東和江蘇事大陸前兩個經濟大省，經常被拿來比較。江蘇是全大陸城鄉收入差距最小的省份之一，其省內共有五座經濟總量超過兆元的城市：南京、蘇州、無錫、常州和南通。

今年是大陸「十四五」規劃收官之年，珠三角、長三角兩大經濟重心區交出優等成績單。另外，大陸預計第二個突破「5兆」俱樂部將是首都北京。

北京市第十六屆人民代表大會第三次會議昨14日開幕。北京市政府工作報告提到，預計2024年北京市地區生產總值增長5.2%左右。2023年，北京的GDP達到4.38兆元。按此計算，預計北京2024年GDP約4.6兆元。未來一到兩年內，有望站上5兆元台階。