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大陸 大陸焦點 特派現場

陸7歲童誤食「常見」野果險死　浪漫紫藤花隱藏毒性

▲▼ 紫藤花、種子劇毒 。（圖／翻攝 上觀）

▲大陸一名學童誤食野果，原來是紫藤花種子有劇毒 。（圖／翻攝 上觀）

記者任以芳／綜合報導

大陸杭州一名7歲學童小夏（化名）因好奇，誤食學校裡一顆野果子，之後出現嘔吐、腹痛、全身無力等症狀。緊急送醫後，醫生發現小夏食用的是「紫藤種子」，此種子有毒，食用可引發嚴重的中毒甚至危及生命。

陸媒《上觀》報導，7歲學童小夏和同學玩耍，食用校園裡一顆野果，其他人咬一口感覺味道苦澀直接扔掉，小夏為了彰顯自己厲害，把一整顆種子嚼碎吞下。

之後，小夏開始出現持續性嘔吐，伴隨腹痛、全身無力。 家長立刻帶孩子到浙江省立同德醫院急診兒科就診，醫生發現小夏食用的是紫藤種子，此種子有毒，一旦食用可引發嚴重的中毒甚至危及生命，立即進行孩子搶救。

兒科主任阮仙利表示，兒科團隊立刻對小夏進行吸氧、心電監護、洗胃、保護胃腸道黏膜及導瀉等急救處理，還好處理及時，孩子撿回性命，平穩恢復良好。

美麗紫藤浪漫夢幻，花穗如瀑布般垂落，常為住家庭院、公園景觀花，實際上美麗外表下，種子藏劇毒。紫藤，豆科紫藤屬植物，其種子、莖皮和花都含有一定的毒性成分，豆莢中含有豆角鹼，紫藤種子中含有的氰化物更是屬於劇毒。

根據研究資料顯示，一旦誤服紫藤花種子，會出現中毒表現，初期表現為惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等胃腸道不適症狀，隨著中毒程度的加深，還可能出現頭痛、頭暈、全身無力、心跳加快、血壓下降等全身性症狀，嚴重時會出現抽搐、昏迷、呼吸困難、呼吸心臟驟停危及生命。

阮仙利提醒，一旦發現有人誤食紫藤種子出現中毒症狀，意識清醒者首先盡快催吐，可以用手指刺激咽喉後壁，促使中毒者將胃內的毒物吐出，以減少毒物的吸收，立刻送往醫院救治。

除了紫藤種子，櫻桃、杏、桃、李子、梨、蘋果、枇杷的果核或種子也含有氰化物，雖然含量低，但仍需注意避免大量攝入。另外，像紫杉、夾竹桃、蓖麻種子等也都有毒。

部分人誤信偏方，以為野生的就是健康，又無法分辨其危險性，建議公眾場地應該建立告示牌，提醒大眾哪些「植物」或種子有毒，家長也要警告孩子千萬不要輕易品嘗路邊「野果」。

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