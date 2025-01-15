台灣虎航今年拚180億營收　日本、東南亞再增11點航點

▲台灣虎航董事長陳漢銘(左)、商務長許致遠(右)。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣虎航營收頻創新高，今年目標要創180億元營收，再超越去年，今年將增加北海道帶廣、鳥取、神戶、大分等4航點外，東南亞也將新增7航點，今年航網將大幅擴展11航點。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航去年營收164.23億元創新高，今年希望超越去年，營收目標將拼180億元。台灣虎航連兩年各別加薪4%並固定加3千元，前後調了11%，人事成本也增加，由於各成本增加，加上需求強勁，票價短期沒有調降績效，上漲已是趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於如何再創營收新高，台灣虎航商務長許致遠表示，台灣虎航現於日本有20航點，未來愈來愈重視日本反向市場，今年日本航線將增4點，包括增加北海道帶廣、鳥取航點；神戶則在1年前就積極準備，去年12月才送件，目前仍在等待日方批准；而九州現有佐賀、福岡、宮崎3航點，今年預計在佐賀及宮崎各增加1航班，並新增大分航點，串聯九州地區。

此外，東南亞航線也將增7航點，許致遠進一步指出，台灣虎航希望將航網優勢從東北亞延伸至東南亞，去年取得香港航權，目前研議延伸至東南亞，越南現在僅峴港航點，今年預計增加芽莊、大叻及胡志明市航點，並考量移工需求，另泰國現有普吉島航點，已評估新增清邁、恢復曼谷航點，馬來西亞也預計新增吉隆坡及檳城2航點。