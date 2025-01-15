胡潤AI百強榜單「首次」公布　寒武紀稱冠、商湯列季軍

▲《2024胡潤中國人工智能企業50強》首次發佈。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

胡潤研究院日前於北京發布《2024胡潤中國人工智能企業50強》，按照上市公司市值2024年12月18日的收盤價計算，總部在北京的AI芯片寒武紀位居「榜首」，排名第二為深圳上市的智能語音企業科大訊飛，港上市公司商湯科技(00020)排名第三。這也是胡潤研究院首次發佈該榜單。

《2024胡潤中國人工智能企業50強》榜單於9日「首次」發布，評估標準按照企業價值進行排名。上市公司市值按照2024年12月18日的收盤價計算，非上市公司估值參考同行業上市公司或者根據最新一輪融資情況進行估算。

綜合陸媒報導，成立於2016年，總部北京的AI芯片企業寒武紀以2380億的價值位居榜首。智能語音企業科大訊飛以1160億的價值排名第二，機器視覺和大模型企業商湯科技以500億的價值排名第三。北京和上海的上榜企業佔據了六成，一線城市的企業超過八成。

北京和上海的上榜企業佔據了60%，、。北京以20家上榜企業領先，其中包括寒武紀、月之暗面和第四範式等知名企業。

上海有9家上榜企業，以商湯科技、岩山科技和滴滴自動駕駛為代表；深圳上榜8家，雲天勵飛、奧比中光和晶泰科技等企業榜上有名；廣州有4家上榜企業，以小馬智行、文遠知行和雲從科技為代表。

視覺識別類企業有13家，商湯科技是其中的佼佼者；自動駕駛類企業有11家，滴滴自動駕駛是代表之一；內容生成類企業有8家，月之暗面是其中的領先企業。數據分析決策類企業有7家，第四範式是其中的代表；語音識別類企業有6家，科大訊飛是行業的標桿；算力硬件類企業有5家，寒武紀是其中的佼佼者上榜企業平均成立於2012年。

最年輕的上榜企業是月之暗面、百川智能和零一萬物，上述三家公司均成立於2023年，為北京的大模型企業。本榜單只包括非具身智能企業，而不包括具身智能企業，例如機器人(如優必選)、智能汽車(如小鵬汽車)、智能飛行器(如大疆)和智能家居(如科沃斯)。

此外，在AI領域表現突出，但AI非其核心業務的企業(如字節跳動、阿里巴巴、騰訊、百度等)也未被納入本榜單評選範圍。