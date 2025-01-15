陸金融監管單位大幅降薪50%　薪資比照公務員

▲中國人民銀行。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社台北14日電

路透社報導，中國央行在內的三大金融監管機構本月起開始降薪，降幅達50%。此次降薪原因與2023年「黨和國家機構改革方案」中，金融監管人員被納入公務員管理有關。

路透社今天引述知情人士作上述報導，但相關官方單位都未回應置評請求，這三大金融監管機構也未揭露確切的員工人數。

報導指出，這次的降薪將拉近金融監管人員和體制內公務員薪資的差距。譬如證監會的部門主管過去年薪為人民幣30萬元到40萬元（下同，約新台幣135萬元到180萬元），幾乎是其他單位公務員的兩倍。

報導說，這三大金融監管機構的部門主管薪資被砍50%，一般的員工降薪約40%，部分資深的官員則會面臨60%的降薪。

中國2023年3月公布「黨和國家機構改革方案」，在國務院的金融改革方面，以往的「一行兩會」體制走入歷史，由「一行一局一會」接棒，即中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局和中國證券監督管理委員會。

報導說，國家金融監督管理總局為中國國務院直屬機構，中國證監會從國務院的直屬事業單位調整為國務院直屬機構。中國人民銀行雖然自1997年就一直隸屬於大陸國務院，但是其員工薪資是與另外兩個監管機構保持一致。

根據民間智庫「中關村華夏新供給經濟學研究院」在微信公眾號發布的內容，清華大學文化經濟研究院院長魏杰當時曾分析，這項改革的影響之一，便是監管總局所有人員加入公務員，不再按照原來的制度辦理。過去相關人員在體制內的隱性收入，「出來後慢慢往回拿」，現在完全按照公務員管理，把旋轉門基本堵死了，「這部分人可能損失比較慘」。

魏杰說，央行人員這次全部納入公務員管理，薪酬也是公務員，以往縣支行僱用的多數是「行員」而非公務員；相關變化比較大，可能涉及到十幾萬人。

證監會過去是事業單位管理比較靈活，如今工作人員也要納入公務員管理。魏杰說，過去由證監會派去上海證券交易所、深圳證券交易所的部分人員薪酬很高，「一年（人民幣）7、8百萬或千萬」，一旦轉公務員管理這部分影響很大。