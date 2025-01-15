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高中免試入學簡章公告　18.8萬名額創12年新低

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲高中免試入學簡章今公告，18.8萬個名額創12年新低。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年高中學校免試入學招生簡章今（15日）公告。教育部統計，114學年免試入學總名額18萬8316個，創下12年來最低，國教署提醒考生，招生簡章含括各學區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起免費下載，預計7月8日放榜，7月10日報到，請依簡章所訂時程辦理。

為持續推動高級中等學校免試入學制度，國教署提供「量足、質優、多元化」的就學機會供學生適性選擇，包括：分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、學習區完全免試入學及免試入學單獨招生（不含實用技能學程、建教合作班）等多元管道。

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根據國教署統計，114學年度免試入學總名額計18萬8316名，創下12年來新低，占核定招生總名額90.46%，各就學區皆達「占核定招生總名額85%以上」政策目標。

國教署說明，各就學區招生簡章，含括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會網站免費下載，或至國中畢業生適性入學宣導網站連結至各直轄市、縣市12年國民基本教育資訊網查詢，紙本簡章同步發售。

此外，「高中學校特色招生專業群科甄選入學」也在今天公告入學簡章，國教署表示，今年全國共91所高級中等學校、362個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供7944個招生名額，其中以桃連區招生名額最多，共有14校72個科（班）2226名，基北區次之，共有24校89（班）提供1499名，預計3月10至14日受理報名。

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