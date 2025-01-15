全民英檢新平台導入「AI自動評分」　6月底前免費使用

▲「全民英檢 i學網」AI 診斷回饋系統正式啟動，即起開放全民免費體驗，提供個人化診斷與回饋 。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

AI讓學英文更簡單。語言測驗中心今（15日）宣布，第一座國人自行研發且適合全齡學習者使用的AI英語學習診斷平台「全民英檢i學網」上線，該平台提供聽說讀寫的完整考前練習，還可由AI自動評分，提供全民更簡便英語能力評量、個人化的診斷與回饋，從今天起到6月底，開放國人免費體驗。

「全民英檢i學網」（GEPT iPrep）由語言訓練測驗中心（LTTC）與國發會合作。LTTC表示，GEPTiPrep運用LTTC累積長達25年的「全民英檢」資料庫來訓練評分模型，包含聽力、閱讀、口說、寫作四項技能，提供全民更便捷的英語能力評量、個人化的診斷與回饋。

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LTTC 執行長李欣穎進一步說明，AI評分與回饋的研發仰賴跨領域合作，因此LTTC邀請國內人工智慧、語言學語料庫、自然語言處理及機器學習相關領域的高照明、張俊盛、陳柏琳等三位學者專家，和華碩電腦合作，花了兩年多的時間共同開發GEPT iPrep。

▲「李欣穎指出，GEPT iPrep核心特色為平台免費開放，適用各階段、年齡層學習者。（圖／記者許敏溶攝）

相較於國內類似平台，李欣穎指出，GEPT iPrep核心特色為平台免費開放，適用各階段、年齡層學習者，而且具有完整的「全民英檢」考前練習，提供聽力、閱讀、口說及寫作任務，包含無標準答案的開放式題型，內容取自「全民英檢」官方題庫，還有標準化評分，根據「全民英檢」測驗標準由AI自動評分，並標註CEFR級數，同時供分數與個人化回饋。

此外，李欣穎表示，GEPT iPrep具有多用途，不僅有助於「全民英檢」報考者考前熟悉題型、協助考生自我評估與設定學習目標，也有益於一般民眾的英語學習與自我評量。教師與學習者皆可使用，作為輔助教學或自學工具。

LTTC鼓勵全民學英語，現在加入GEPT iPrep會員，即可不限次、不限期練習「全民英檢」官方題庫的聽力、閱讀試題。另為鼓勵國人持續精進口說、寫作技能，即日起至6月底止，GEPT iPrep會員皆免費享有學習點數120點，可在2個月期限內體驗口說、寫作評分共12次。

為延續平台的公共性與公益價值，LTTC副執行長吳若蕙表示，GEPT iPrep 在免費體驗期間結束後，聽力與閱讀測驗將持續對所有國人開放，不限級數、次數與使用時間，提供免費服務。

不過，吳若蕙指出，口說與寫作任務因涉及資料輸入與回饋資訊，為避免資源浪費與濫用，將適度收費。會員在免費學習點數用畢後仍想繼續或重複使用口說、寫作任務，可購買點數（費用250元，可使用口說、寫作評分共12次）。低收入戶學習者每年可申請最多2次免費帳號，以保障弱勢族群的學習權益。而學校等非營利機構可透過團購方式（至少5個帳號）享有7折優惠。