印度加速邁向全球太空領導者地位　ISRO宣布2025甘亞安計畫與國際合作新突破

▲印度ISRO宣布2025甘亞安計畫與國際合作新突破。（圖／翻攝ISRO社群平台X，下同）



記者陳弘修／台北報導

對於探索太空與全球市場經濟的佈局，印度政府持續投入並積極強化自身技術，往全球太空科學領導者之路邁進。根據印度太空研究組織（ISRO）最新表示，對於備受期待的甘亞安（Gaganyaan）計畫，在2025年將進行軌道測試與多項任務，並與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作。在印度的運載火箭LVM3已成為商業衛星發射首選工具的同時，ISRO今年也將執行一次攜帶多國衛星的重大商業任務。

ISRO表示，這項任務不僅能為印度創造可觀收入，還可以加強與國際夥伴的合作關係，展現印度可以提供高性價比且可靠的發射服務能力。放眼太空經濟的快速增長，未來如果國際客戶數量增加，ISRO有望在全球太空市場5000億美金的規模中，佔有更大的營收比例。

對於印度希望透過重要任務繼續其在太空探索領域的突破性貢獻，印度科技部國務部長Jitendra Singh在1月9日主持的一場高層官員會議中，也針對了ISRO在2025主要任務規劃進行了審核。

根據ISRO的規劃，2025上半年的任務時間表相當緊湊，除了要展現技術能力，還將推動國際合作，其中包括1月執行GSLV-F15任務，發射NVS-02導航衛星，以提升印度導航與定位系統的精準度為目標；2月預定透過GSLV-F16火箭發射與NASA共同研製先進地球觀測衛星；3月則會執行商業性LVM3-M5任務，為美國公司AST SpaceMobile發射BlueBird Block-2衛星， 如果成功，此舉也將凸顯印度在全球太空經濟中的影響力。

至於代表印度有雄心壯志在載人太空飛行領域發展的甘亞安（Gaganyaan）計劃，ISRO在2023年與2024年完成無人任務等項目測試後，今年也將進行軌道測試。ISRO表示，這項測試主要是驗證太空艙系統在太空中實際環境的表現。例如，返航能力、環境控制系統及緊急措施。

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SRO強調，在這項任務中，太空艙預計也將搭載一系列的感測器與實驗載具，透過模擬真實情境，確保飛行員安全並提升任務效能。倘若這項任務成功，印度將成為繼美國、俄羅斯和中國後，第四個具備獨立載人太空飛行能力的國家，為印度在未來的月球及行星載人任務中奠定意義非凡的基礎。

此外，被ISRO列為2025衛星部署策略重要支柱還包括衛星運載火箭（GSLV）計畫，這項任務主要是希望能加強通信、導航與地球觀測基礎設施，以滿足印度對高速網路與廣播服務日益增長的需求，並協助印度更有效地監測氣候變化及因應自然災害。

同時，印度也計畫在2025年與美美國國家航空暨太空總署（NASA）共同研製衛星發射，為地球表面變化提供農業監測、水資源管理及災害應對等領域的數據。透過這些任務，印度也希望突顯本身在太空技術能夠自立的承諾，並進一步鞏固作為全球領先太空國家的地位。