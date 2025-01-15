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舊充電線「丟一般垃圾還回收」？環保局解答　1方式還能換錢

現代人的生活離不開3C產品，時間一長家中便堆滿各式充電線。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲不少民眾對用不到的老舊機器與充電線的去向感到困擾。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

現代人的生活離不開3C產品，時間一長家中便堆滿各式充電線，加上農曆春節即將來臨，不少民眾忙著進行大掃除，卻不知道淘汰的充電線究竟該丟一般垃圾或資源回收，讓人傷透腦筋。對此，新北市環保局表示，充電線為屬於廢資訊物品類，不能直接丟一般圾垃，請民眾妥善分類後，交給清潔隊循線回收車。此外，全台7-11超商也有舊手機、充電線的回收，而且還能更換成購物金。

新北市環保局過去曾表示，有時民眾換新手機就會多一條充電線，不少人好奇充電線該如何處理，其實充電線屬於廢資訊物品類，不能直接丟進垃圾車，應妥善分類後，交給清潔隊循線回收車。此外，7-ELEVEn官網說明，不限廠牌、機種、型號的座充或旅充，且含有能使用之電源線，如iPhone豆腐頭＋充電線，就能拿到門市回收，每組可得3元購物抵用金；單獨充電線不可在店內回收。

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另外，台電也曾在臉書粉專說明，正在使用的充電線、延長線有破損老舊情形，一定要汰舊換新才安全，而汰換掉的電線屬於可資源回收物品，這些內含銅線的電線是可交由清潔隊資源回收車，因為外層是PVC塑膠皮，反而不可丟進焚化爐燃燒。不過，網路線、電話線剝去外皮後，裡面還有多條包覆絕緣細線，所以導體線徑很小，屬於不可回收物品。

新北市環保局特別提醒，民眾交付垃圾時，應依規定分一般垃圾、廚餘和資收3類，其中高壓鋼瓶、滅火器、油漆桶等物品建議可優先交回販賣業者逆向回收，倘要交付清潔隊務必不要混入垃圾交付，要單獨包妥交付。除了以上物品外，像殺蟲劑、瓦斯罐、破掉的玻璃、行動電源、大量粉末狀物（如：香灰）、碳粉匣、殘留腐蝕性液體（如：洗廁劑）、炮竹爆炸性物品等，請民眾千萬不要混入垃圾交付，以免造成第一線收運人員安全。

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