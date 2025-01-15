手機號碼7個「0」拍出315萬！法院：只有使用權

▲想買特殊門號，價格通常不便宜。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少特殊的門號，要價可不便宜。大陸江蘇鹽城日前拍賣7個「0」的手機號碼，36次激烈喊價，最後以70萬人民幣（約新台幣315萬元）成交。

據《現代快報》報導，江蘇鹽城13日競標號7個「0」的手機號碼，起標價為25萬人民幣（約新台幣112萬元），24位買家出價36次，最後以70萬人民幣（約新台幣315萬元）成交。

▲7個「0」手機號碼以315萬元成交。（圖／翻攝微博）

法院表示，該號碼只有使用權無所有權，如果拍賣號碼有欠錢，要先結清再過戶。截至2024年8月12日，該號碼欠了305.3元（約新台幣1378元），沒最低資費要求，過戶不用先儲值，如果要攜碼，完成過戶就能轉，但相關費用要競標者承擔，相關業務規定請先自行確認。

消息一出，不少人紛紛留言「誰會花315萬買手機號碼」、「0為空，磁場能量太過強，一無所有」、「不是買不起，是覺得太多0不好記」、「用這電話打給我會當詐騙」、「竟然真有人買」、「這麼多0打電話還要數」。

此外，先前江蘇鹽城競標6個「8」手機號碼，以42萬人民幣（約新台幣189萬元）。得標男子說，自己好像中大獎，本來打算用100萬元（約新台幣451萬元）標，現在反而多賺錢。

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