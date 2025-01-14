美星巴克宣布不再「免費開放」！新規1月27日上路：進店需消費

▲星巴克北美地區將推出新規定，店內不再對所有人開放。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

很多人都會在星巴克帶著一台電腦坐下來處理工作，或是在店內讀書、做作業。不過星巴克近日宣布調整北美地區咖啡廳規定，未來星巴克「進店需消費」，不再對所有人開放。據了解，新規將於1月27日生效，目的是為了改善顧客與員工的體驗，重振持續下滑的銷售業績。

根據《BBC》等外媒綜合報導，近年來星巴克的開放政策，引發消費者對於店內的安全隱憂。對此，星巴克宣布更改北美地區咖啡廳規定，結束自2018年以來「允許任何人」坐在咖啡廳或使用洗手間的政策，未來將實行新的顧客行為準則。星巴克北美區總裁薩拉特里林指出「有必要重新設定我們的空間應該如何使用。顧客需要一個乾淨、安全的環境，員工也對咖啡廳對所有人開放的方式表示擔憂」。

據悉，新規中明確禁止騷擾、暴力、威脅性語言、戶外飲酒、吸煙及乞討等行為，員工亦可對違規者要求離開或報警處理。星巴克發言人傑西安德森表示「實施咖啡廳行為準則，可以幫助我們優先考慮那些想要坐下來享受我們咖啡廳的消費者」。

根據星巴克2024財年第4季數據顯示，星巴克全球營收90.7億美元，相比去年同期下滑3.2%，歸屬於上市公司的淨利潤為9.09億美元，較去年同期下降25.5%，且品牌全球同店銷售額較去年同期下降7%。2024星巴克全年營收雖達361.8億美元，但淨利潤下滑至37.6億美元，相比去年下降8.8%。面對營收和客流量下降的壓力，星巴克決定調整政策來改善經營狀況。

延伸閱讀

▸ 他選擇不婚不生！長輩嘆「年夜飯以後只有1人」 年輕人真實反應曝光

▸ 妻年薪120萬「婚後不上班不想生」 竟開口討生活費…枕邊人1句話反擊

▸ 原始連結