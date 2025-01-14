年輕同事「狗狗去世」突早退！資深大叔們對話全看哭：好溫柔

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

能在職場上遇到好同事，是很難得且幸運的事。有日本網友在X（原推特）表示，公司有個年輕同事因為狗狗突然去世而早退，就有幾位資深主管級大叔小聲地聊了起來。原PO原以為對方是在講閒話，偷聽了一下卻發現，大叔們是在討論「這種情況能不能算作喪假？」令原PO超感動，話題引發討論。

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在粉專分享該位日本網友的貼文，原PO表示，年輕同事要早退時，公司裡幾位資深主管級大叔聽聞後就提醒，「路上注意安全啊！」在年輕同事離開後，幾人小聲地聊了起來。

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原PO一開始以為對方是在年輕同事背後說「因為寵物過世就早退，這也太過頭了吧？」結果偷聽了一下，發現對方是在討論「這種情況能不能算作喪假？」還說「狗狗、貓貓都是家人啊！」令原PO聽了超感動，「我們公司的大叔們真的好溫柔。」

貼文引發熱論，網友們紛紛大讚，「百年一見的超級好主管，感動～」、「希望我未來會有這樣的同事」、「好溫暖，以前某份工作職場上，我有聽過主管批評員工因為寵物過世而請假的行為莫名其妙」、「求求上天賜我這樣的同事」、「溫暖～這天氣看到這都暖起來了～」

還有過來人秒懂，「我們公司的老闆也都是這樣！讓我提早下班去接過世的寶貝，也讓我休假陪伴火化」、「家中狗子離世時，因無法控制情緒請了3天假，還好獲得老闆體諒；事實上那3天根本哭到睜不開眼了。」